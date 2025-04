Julien Stéphan : « Désiré, c’est l’incarnation d’une ambition assumée »

Véritable talent du football mondial, Désiré Doué s’est imposé au PSG. Son ex-entraîneur à Rennes, Julien Stéphan, livre les recettes du succès du jeune joueur.

Recruté cet été par le PSG en provenance du Stade Rennais, Désiré Doué s’est désormais imposé comme un élément clé de l’effectif parisien. Indispensable aux yeux de Luis Enrique, le Français figure parmi les joueurs les plus utilisés cette saison (38 matchs TTC, 21 titularisations et un total de 2007 minutes de jeu). Ses performances de haut niveau ont fini par convaincre l’ensemble des observateurs du football mondial et lui ont ouvert les portes de l’équipe de France. Son ancien entraîneur à Rennes, Julien Stéphan, n’a pas tari d’éloges à son sujet au micro du Club des 5 :

« Avec lui, rien n’est laissé au hasard »

« Désiré, c’est l’incarnation d’une ambition assumée. Il met tous les moyens nécessaires pour assumer cette ambition, c’est un grand professionnel. Avec lui, rien n’est laissé au hasard. Il possède une grosse culture de travail, une volonté farouche de progresser, beaucoup de respect, d’écoute, et une très bonne éducation. A terme, il finira dans le coeur du jeu… car il est très complet : sa technique sous pression, c’est du top niveau. Il a une personnalité qui lui permet de prendre ses responsabilités sur le terrain, il ne se cache jamais. Désiré est aussi complet au niveau athlétique, c’est une qualité hors norme. Il est puissant, costaud, répète les efforts, possède un gros volume de jeu. Sa qualité de dribble, d’élimination… c’est très fort. Il va encore beaucoup s’améliorer sur sa « froideur » pour finir les actions, sa petite marge de progression se situe là. Mais c’est un 2005, il n’a que 19 ans ! »