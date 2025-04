Walter Sabatini : « Elle détestait le PSG », à propos de Véronique Rabiot

Si elle ne manque pas de faire l’actualité du PSG ces derniers jours, Véronique Rabiot est une nouvelle fois cité non loin du club de la capitale. Depuis l’Italie, Walter Sabatini, ancien directeur sportif de plusieurs clubs de Série A, s’est exprimé à son sujet.

Depuis jeudi dernier et la diffusion du Complément d’Enquête sur Nasser Al-Khelaïfi sur les antennes de France 2, Véronique Rabiot ne cesse d’être liée au Paris Saint-Germain. Maman et agent de l’ancien parisien Adrien Rabiot, la femme de 66 ans tient une réputation sulfureuse depuis bien longtemps. C’est en tous cas ce qui ressort de l’entretien accordé à la Gazzetta dello Sport par Walter Sabatini. L’ancien directeur sportif de l’AS Roma a été interrogé sur un de ces regrets lorsqu’il officiait pour le club romain : « Le seul vrai grand regret c’est Rabiot, c’est entièrement la faute de sa mère, Véronique […] L’année précédente, le PSG m’avait donné plus de 30 millions pour Marquinhos (en 2013), je ne pouvais pas le prendre gratuitement. Quand elle l’a découvert, elle est devenue folle. Elle détestait le PSG, mais peut-être voulait-elle aussi l’argent de l’indemnité de transfert, en plus des 3 millions de commission. Je me souviens que Massara (actuel directeur sportif de Rennes, NDLR) traduisait, mais il avait honte de lui dire toutes les insultes que je lui avais dites« .