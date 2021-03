Le PSG premier club de football français à adhérer à “Sports for Climate Action”

Le PSG est le premier club de football français à adhérer au programme « Sports for Climate Action » de l’UNFCC (United Nations Framework Convention on Climate Change), l’agence des Nations-Unies chargées du climat et de l’environnement. C’est ce qu’annonce le Club ce lundi. En conséquence, le PSG s’engage à défendre cinq principes, grâce aux recommandations des experts environnementaux de l’ONU:

la promotion de pratiques environnementales plus responsables

la réduction de l’impact climatique global

l’éducation aux enjeux climatiques

la défense des modes de consommation durables et responsables

la communication en faveur de l’action climatique

“C’est un moment important pour le PSG. Nous ouvrons un nouveau chapitre dans notre engagement pour la planète. Avec la collaboration de chacun et l’apport d’experts, nous voulons mieux structurer les actions écologiques que nous avons mises en œuvre ces dernières années, les rendre plus efficaces pour relever le défi du changement climatique. Il reste beaucoup à faire mais nous sommes sur le bon chemin. Le PSG prend ses responsabilités et associera ses plus de 100 millions de fans à travers le monde pour agir tous ensemble dans le sens d’un avenir durable“, explique le président Al-Khelaïfi dans le communiqué de presse. Le club avait déjà stoppé l’utilisation du plastique jetable et déploie une politique de tri des déchets sur l’ensemble de ses 9 sites. Le PSG fait du Parc des Princes son laboratoire environnemental, il s’engage contre le gaspillage alimentaire et prend le chemin de l’autonomie énergétique, avec l’installation de panneaux solaires pour alimenter les cuisines du Parc des Princes. “L’implantation de ruches ou encore d’un potager collaboratif au stade, esquissent un programme de préservation et restauration de la biodiversité qui sert déjà d’atelier de sensibilisation pour les enfants des écoles environnantes. Enfin, le PSG a fait de l’excellence environnementale une des priorités de son futur Centre d’entraînement, en construction à Poissy.”