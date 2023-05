Le PSG redonne espoir à l’OM dans la course au titre

Le PSG est l’un des grands perdants de cette 33e journée de Ligue 1 après sa défaite face au FC Lorient (1-3) et redonne espoir à l’Olympique de Marseille dans la course au titre.

Décidément, le PSG n’arrive pas à assurer sereinement son dernier objectif de la saison. Profitant d’un calendrier abordable par rapport à ses poursuivants, le club parisien n’en profite pas à l’image de son revers sur sa pelouse face au FC Lorient (1-3). Une nouvelle prestation indigente qui ne donne pas confiance dans ce sprint final où les Rouge & Bleu disputeront des rencontres face à des équipes mal classées (Troyes, Ajaccio, Strasbourg et Auxerre). Surtout, la piètre performance des hommes de Christophe Galtier a redonné espoir aux poursuivants, à commencer par l’Olympique de Marseille.

🗣️ | Marquinhos pour Canal + :



« Je pense que c’est le prochain match qui va donner le tempo pour le titre, il faudra absolument aller chercher les 3 points » #PSGFCL pic.twitter.com/oeOj8RgkuU — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 30, 2023

Menés au score face à l’AJ Auxerre, les Olympiens ont renversé la rencontre dans le dernier quart d’heure pour s’imposer sur le score de 2-1. Un succès qui leur permet de revenir à cinq unités du leader parisien. De son côté, le RC Lens jouera son match ce mardi face à Toulouse, vainqueur de la Coupe de France ce week-end. Le match entre les Lensois et les Marseillais samedi prochain aura une grande importante. Dans les autres résultats marquants de la journée, l’AS Monaco a sombré sur sa pelouse face au Montpellier Hérault (0-4). De son côté, l’Olympique Lyonnais rêve toujours d’une place en Coupe d’Europe après son succès face au RC Strasbourg (1-2). Enfin, l’Angers SCO s’est incliné face au Stade Rennais (4-2) et est officiellement relégué en deuxième division. Prochain adversaire du PSG, l’ESTAC a perdu face à l’OGC Nice (0-1) et se rapproche semaine après semaine de la Ligue 2.

Les résultats de la 33e journée de Ligue 1

RC Strasbourg / Olympique Lyonnais (1-2)

LOSC / AC Ajaccio (3-0)

AS Monaco / Montpellier HSC (0-4)

Clermont Foot / Stade de Reims (1-0)

Stade Rennais / Angers SCO (4-2)

ESTAC Troyes / OGC Nice (0-1)

Paris Saint-Germain / FC Lorient (1-3)

Olympique de Marseille / AJ Auxerre (2-1)

Toulouse FC / RC Lens : mardi 2 mai à 21h

Stade Brestois / FC Nantes : mercredi 3 mai à 21h

Classement Ligue 1