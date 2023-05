Alexis Sanchez : “Il faut croire au titre… moi j’y crois !”

À 5 journées de la fin, le championnat et loin d’être plié et les Marseillais y croient dur comme fer.

Alors que l’on pensait que le titre de champion était (quasiment) acquis, le PSG a relancé tout seul comme un grand la concurrence après sa piteuse défaite au Parc des Princes contre Lorient (1-3). Dans le même temps, l’Olympique de Marseille s’est imposé au dépend de l’AJ Auxerre grâce à deux buts inscrits en deux minutes dans le dernier quart d’heure. Conséquence directe ? Les Olympiens ne sont désormais qu’à 5 points des Rouge & Bleu. La semaine prochaine sera décisive pour la suite du championnat, puisque l’OM (2e) affrontera le RC Lens (3e) ce samedi.

Les joueurs marseillais y croient

Chez les joueurs phocéens, l’espoir est de mise et on rêve de détrôner le Paris Saint-Germain en tête du championnat. Interrogé à la fin de la rencontre face à l’AJA, Alexis Sanchez partage sa motivation et sa détermination d’aller chercher le titre de champion :

“On est à cinq points du PSG, c’est une motivation, et sur un plan personnel aussi, ça me plaît d’être proche du leader, a lancé le Chilien sur Amazon Prime Vidéo. Et il faut y croire, il faut croire au titre, moi j’y crois. Il faut avoir de l’espoir et rester uni en tant qu’équipe. »

Même son de cloche pour Jonathan Clauss, qui explique que la quête du titre dépend aussi de l’attitude globale de l’équipe marseillaise et de leur régularité.

“On regarde toujours devant, a lancé le latéral droit ou gauche. On espère toujours mieux mais ça dépend de nous et des autres. Donc on va déjà se concentrer sur nous avant de regarder les autres. »

Si le calendrier semble bien plus favorable, le PSG sait toujours nous surprendre face à des adversaires prétendument plus faibles. En cas d’inattention, attention car la déception pourrait être terrible…