Hier, en plein PSG / Nantes, les domiciles d’Angel Di Maria et des parents de Marquinhos ont été cambriolés. Pour le domicile du numéro 11 parisien, il s’est fait sans violence, mais avec discrétion, malgré la présence de sa famille mais pour la famille du capitaine parisien cela a été plus violent puisque son père a été frappé au visage, au thorax et dans les côtes. Malheureusement pour les joueurs du PSG, ce n’est pas une première, Mauro Icardi, Sergio Rico, Thiago Silva, Eric Maxim Choupo-Moting entre autres ont été cambriolés ces dernières années. Après les deux nouveaux incidents de ce dimanche, le PSG va renforcer la sécurité les domiciles de ses joueurs selon les informations de l’Equipe. Même si la plupart des joueurs “habitent de grandes maisons déjà équipées de vidéo surveillance ou d’alarmes“, le PSG devrait prendre à sa charge une surveillance humaine supplémentaire “pendant un temps donné“. Un ou des agents de sécurité seront postés devant chaque maison 24 heures sur 24. “Kylian Mbappé fait déjà appel à du personnel de sécurité en permanence, Neymar est aussi protégé, l’un et l’autre assumant le coût de ces prestations“, conclut le quotidien sportif.

L’Equipe qui indique également que la justice “vient de décider du renvoi devant le tribunal correctionnel de sept personnes, soupçonnées de s’être livrées à une première série de vols par effraction aux domiciles” de Thiago Silva et Eric Maxim Choupo-Moting à la fin de l’année 2018. “Parmi les sept suspects, tous interpellés au mois d’août 2019, six ont été placés en détention provisoire. Le dernier, poursuivi pour recel, avait fait l’objet d’un placement sous contrôle judiciaire à l’issue de sa mise en examen“, conclut le quotidien sportif.