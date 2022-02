Les U19 du PSG s’inclinent à Montfermeil

Les U19 du PSG réalisent un exercice d’excellente facture. Largement en tête de leur championnat et qualifiés en huitièmes de finale de Youth League, les joueurs de Zoumana Camara ont toutefois été éliminés de la Coupe Gambardella par Le Havre. Et ce jour, les Rouge et Bleu ont connu un nouveau revers, cette fois au sein de leur groupe national.

Opposés à Montfermeil ce dimanche après-midi, les Parisiens n’ont pas réussi à faire la différence tout au long de cette partie. Résultat, ils se sont donc inclinés sur la plus petite des marges à l’extérieur (1-0). C’est Belaouedj qui a été le seul et unique buteur des siens dès la 3e minute de jeu. Un revers sans grande conséquence toutefois pour le PSG qui reste bien campé à la première place de son groupe avec huit unités d’avance sur son plus proche poursuivant, Amiens. Zoumana Camara et ses protégés feront face à l’actuel dernier du classement, Saint Pryvé Saint Hilaire, à l’occasion de la prochaine journée.

Le XI des U19 du PSG face à Montfermeil :

Lavallée – Lamy, Fernandez, El Hannach, Muntu – Zaire-Emery, Kari, Weidmann – Lemina, Gassama, Yansane.