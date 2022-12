Les Français ont encore la gueule de bois deux jours après la défaite de la France en finale de la Coupe du monde. Le scénario exceptionnel de ce match rentre déjà dans la légende de ce sport et Kylian Mbappé en est le principal artisan. Dans Rothen s’enflamme sur RMC, Jean-Michel Larqué estime que l’attaquant français fait partie du cercle fermé des joueurs qui ont marqué l’histoire du football français, comme Zinédine Zidane et Michel Platini.



« Ce qu’il a réussi à faire en finale, c’est presque supérieur à ce que faisaient Zidane et Platini »

« Avant le Mondial j’ai dit « le jour où Mbappé réussit un exploit dans un match important il rejoindra les deux monstres ». Le chef-d’œuvre de Platini c’est le 9 buts à l’Euro 1984 et pour Zidane c’est le doublé en finale de la Coupe du monde 1998. On ne peut pas demander à Mbappé d’avoir la même influence dans l’équipe car il n’occupe pas le même poste que ces deux joueurs. Mais avec ce qu’il a réussi à faire en finale, c’est presque supérieur à ce que faisaient Zidane et Platini. Parce que ces deux joueurs étaient les dépositaires du jeu. C’est encore plus difficile pour Mbappé parce qu’il est dépendant du travail des autres. Mais il arrive tout de même à se créer les occasions tout seul. Il est au départ et a l’arrivée de l’action. Ce qu’il a fait en finale le place évidemment dans le panthéon des plus grands. Il est sur la première marche. Mais ils sont trois sur la première marche : Mbappé, Zidane et Platini »