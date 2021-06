Avec Mbappé et Kimpembe titulaires, la France s’impose face à la Bulgarie (3-0)

Avant son entrée à l’Euro, l’Equipe de France disputait un dernier match de préparation ce mardi soir au Stade de France, devant 5.000 spectateurs. Les joueurs de Didier Deschamps affrontaient la Bulgarie. Pour cette rencontre, le sélectionneur des Bleus avait composé son équipe en 4-3-1-2 avec un onze de départ quasi identique par rapport à la dernière victoire face au Pays de Galles (3-0). Presnel Kimpembe débutait en défense centrale aux côtés de Raphaël Varane. De son côté, Kylian Mbappé était de nouveau titulaire en attaque avec Karim Benzema. Seul changement par rapport au dernier match, l’apparition dans le onze de N’Golo Kanté à la place d’Adrien Rabiot.

Les Bleus ont complètement dominé cette première période mais ont buté dans un premier temps sur un excellent gardien bulgare. À deux reprises, Kylian Mbappé a vu ses tentatives être détournées par Daniel Naumov (10e, 27e). De son côté, Karim Benzema n’a pas réussi à cadrer ses frappes (1e, 11e). Victime d’une béquille au-dessus du genou, l’attaquant madrilène est même sorti sur blessure juste avant la pause. Dans ce premier acte dominé, l’Equipe de France a finalement réussi à ouvrir le score par l’intermédiaire d’Antoine Griezmann (29e, 1-0). L’attaquant français aurait même pu inscrire un doublé mais il a fait face à un excellent arrêt de Daniel Naumov (40e). Les champions du Monde 2018 sont rentrés aux vestiaires avec cet avantage au score (1-0).

En seconde période, Kylian Mbappé a de nouveau tenté sa chance, mais l’attaquant parisien a une nouvelle fois buté sur le portier bulgare (49e) puis n’a pas cadré sa frappe quelques minutes plus tard (64e). Par la suite, Lucas Digne a vu sa tentative être détournée en corner par Daniel Naumov (68e). Quelques minutes après son entrée en jeu, Thomas Lemar n’est pas parvenu à cadrer sa frappe (74e). À la 79e, les Bulgares se sont procurés leur première grosse occasion du match, mais Karagaren a manqué sa frappe. Enfin, Olivier Giroud a marqué le deuxième but de l’Equipe de France, suite à un centre de Benjamin Pavard (2-0, 82e). L’attaquant de Chelsea a inscrit un doublé quelques minutes plus tard après une offrande de Wissam Ben Yedder (3-0, 89e). L’Equipe de France s’impose logiquement (3-0) et préparer parfaitement son Euro. Le prochain match des Bleus aura lieu face à l’Allemagne mardi prochain (1ère journée de la phase de groupes de l’Euro).

Concernant les Parisiens, Kylian Mbappé a disputé 84 minutes et a fait preuve de maladresse dans la finition (10e, 27e, 49e, 64e). De son côté, Presnel Kimpembe a disputé 90 minutes et a été très peu sollicité par l’attaque de la Bulgarie.