PSG / Nice – Plusieurs absents de marque dans le groupe de Niçois

Dans le cadre de la onzième journée de Ligue 1, le PSG reçoit Nice demain après-midi. Le club niçois devrait faire sans Dante ni Jonathan Clauss.

Pour la réception de Nice – au Parc des Princes – dans le cadre de la onzième journée de Ligue 1, Luis Enrique devra faire sans Désiré Doué, victime d’une lésion à la cuisse droite contre Lorient mercredi et absent des terrains pour plusieurs semaines. La présence de Fabian Ruiz est aussi incertaine. S’il y aura des absents côtés parisiens, ce sera également le cas chez les Azuréens.

A lire aussi : Joao Neves titulaire lors du match entre le PSG et Nice ?







Jonathan Clauss pas encore à 100%

Ce vendredi soir, à la veille de la rencontre contre le PSG, Franck Haise a dévoilé son groupe. Et dans ce dernier ne figure pas son capitaine, Dante, blessé et pas encore prêt à revenir sur les terrains. Ce sera également le cas de Mohamed-Ali Cho. Diminués après le match contre Lille, Vanhoutte, Abdul Samed, Diop et Jansson seront bien dans le groupe pour défier les Parisiens. Ce ne sera pas le cas de Jonathan Clauss, qui s’est entraîné collectivement et normalement ce vendredi mais qui n’est pas encore à 100 % pour être convoqué. Blessés de longue date, Mohamed Abdelmonem, Moïse Bombito, Terem Moffi et Youssouf Ndayishimiye sont toujours absents du groupe.

Le groupe de Nice