Ce dimanche soir, coup d’envoi à partir de 20h45 (Prime Video), le PSG a rendez-vous en terre hostile pour y défier l’Olympique Lyonnais. L’affiche de cette 8e journée de Ligue 1 qui se montre particulièrement alléchante entre le leader et le 5e. D’autant plus qu’on connaît la propension rhodanienne à poser des petites difficultés aux Rouge et Bleu.

Se méfier de l’OL

En substance, c’est également le fond du message véhiculé par Éric Rabesandratana. Ainsi, le consultant, qui s’exprime sur les ondes de France Bleu Paris, met en garde le club de la capitale : « C’est toujours compliqué de jouer contre Lyon. C’est une équipe qui nous donne toujours du fil à retordre. Ils vont avoir envie de briller, de réaliser l’exploit face au PSG. Surtout, quand on regarde le match face au Maccabi Haïfa mercredi, on a vu quelques faiblesses côté Paris. Tout va dépendre du PSG. S’ils se disent que ça va passer tranquille, ça risque d’être extrêmement difficile de s’imposer. Lyon sera très motivé en face. »

Dans un second temps, Éric Rabesandratana s’est penché plus à propos sur le cas individuel d’Hugo Ekitike. Pour l’heure, ce dernier n’a pu jouir que de très peu de temps de jeu et ce, avec grande parcimonie. Pourtant, pour sa part, l’ancien défenseur parisien ne se dit pas du tout convaincu par l’attitude de l’ancien rémois : « Je ne suis pas convaincu par Hugo Ekitike. Pas convaincu car il a démontré des faiblesses. Je trouve qu’au niveau du comportement, il n’affiche pas ce qu’on peut attendre de lui, en tant que jeune joueur et surtout en tant que joueur qui doit s’imposer au PSG dans la durée. Je ne suis pas sûr que de râler toutes les deux secondes ou de faire les exercices d’échauffement à moitié suffisent. Non, il faut montrer un état d’esprit parfait pour gagner sa chance. Pour le moment, c’est plus un gamin qu’un professionnel. Il est encore jeune, mais il va devoir évoluer. C’est une chance d’être au PSG. »