Le PSG Handball a concédé le match nul hier soir contre Kiel (30-30) en quart de finale aller de l’EHF Champions League. Les Parisiens devront aller chercher leur qualification pour le Final Four de la compétition sur le parquet du club allemand. Nedim Remili estime quand quart de finale, il n’y a pas de bon ou de mauvais résultat.

« Dans un match aller de quart de finale de Ligue des champions, il n’y a pas de bon ou de mauvais résultat. Il n’y a donc aucune conclusion définitive à tirer de cette première manche, assure Remili pour Le Parisien. C’est à la fin seulement qu’on fera les comptes. Bien sûr, c’est plus dur de se qualifier quand on a perdu la première manche avec 7 buts de retard mais ce n’est pas notre cas. Donc, tout est encore possible, et heureusement. On a eu du mal au début. Mais on a commencé à nous lâcher, à trouver les passes et les intervalles au fil de la rencontre. Cela a été un match physique mais on fait un sport de combat, de contact, et c’est un quart de finale de Ligue des champions, donc on sait à quoi s’attendre. Dans un match de ce niveau, tout est compliqué, tout est dur. C’est normal. […]On sait tous que ce sera dur la semaine prochaine mais je sais aussi qu’on est capables de le faire. Dans son histoire, le PSG a déjà relevé des challenges plus compliqués.«