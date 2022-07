Le PSG va jouer son premier match de préparation à la saison 2021-2022 vendredi après-midi (17 heures) contre Quevilly-Rouen au Camp des Loges. Le lendemain de cette confrontation, les Parisiens s’envoleront au Japon pour la suite de la préparation avec trois nouveaux matches amicaux. Une tournée pour laquelle Christophe Galtier aurait décidé d’emmener un groupe restreint comme le rapporte RMC Sport.

Plusieurs internationaux laissés sur la touche

Selon le média sportif, le coach du PSG « devrait laisser à Paris plusieurs joueurs professionnels sur lesquels il ne compte pas. La liste sera affinée en fin de semaine, en fonction des possibles mouvements enregistrés d’ici-là. » Comme il l’avait expliqué lors de sa conférence de presse de présentation, Christophe Galtier souhaite réduire l’effectif du PSG, qui compte pas moins de 35 joueurs sous contrat. Avec Luis Campos et Antero Henrique, le PSG « cherche à se séparer de plusieurs éléments devenus indésirables« , ais les salaires et le faible rendement de ces joueurs rendent les choses difficiles conclut RMC Sport. Pour rappel, Santi Aouna – journaliste Foot Mercato – indiquait plus tôt dans la journée que sept à huit joueurs ne seraient pas conviés à la tournée au Japon, dont Layvin Kurzawa.