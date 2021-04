Rennes / PSG (J36) programmé le dimanche 9 mai à 21h

En cette fin de saison 2020-2021 intense pour la course au titre, chaque match aura une importance capitale. À l’issue de cette 33e journée, les quatre équipes de tête se tiennent en trois points (LOSC, PSG, AS Monaco et OL). Aujourd’hui, la Ligue a dévoilé la programmation de la 36e journée de Ligue 1. À cette occasion, le PSG se déplacera sur la pelouse du Stade Rennais. Une rencontre qui aura lieu le dimanche 9 mai à 21h et qui sera diffusée sur Canal Plus. Les Parisiens clôtureront donc cette journée et connaîtront en avance les résultats de leurs concurrents : RC Lens / LOSC, OL / FC Lorient et Stade de Reims / AS Monaco.

La programmation de la 36e journée de Ligue 1