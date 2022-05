Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 9 mai 2022. Le match nul décevant du PSG face à Troyes (2-2), la fin de saison compliquée des Rouge & Bleu, les notes des Parisiens et Kylian Mbappé ne digère pas le discours de Noël Le Graët.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur le match nul entre le PSG et Troyes (2-2) ce dimanche au Parc des Princes à l’occasion de la 36e journée de Ligue 1. Malgré une avance de deux buts grâce à Marquinhos et un penalty de Neymar, les Parisiens se sont fait rejoindre pour concéder un troisième nul d’affilée en Ligue 1 après ceux face au RC Lens (1-1) et le RC Strasbourg (3-3). Malgré une composition d’équipe offensive, l’équipe de Mauricio Pochettino a une nouvelle fois déçu et seuls Marquinhos et Angel Di Maria ont su se montrer à la hauteur. Parmi les quatre offensifs (Di Maria, Messi, Mbappé, Neymar), c’est El Fideo qui s’est montré le plus inspiré, comme s’il « souhaitait laisser un souvenir impérissable à ses supporters », alors que son contrat prend fin en juin prochain. Côté déception, on peut retrouver Nuno Mendes et Presnel Kimpembe. L’international portugais a manqué une passe qui a profité à Iké Ugbo pour la réduction du score troyenne tandis que le Titi a concédé un penalty plus qu’évitable transformé par Florent Tardieu.

De son côté, Leo Messi a une nouvelle fait preuve de malchance en touchant à deux reprises les poteaux (10 montants au total cette saison). L’attaquant de 34 ans « est en train de clôturer une saison qui restera comme la plus décevante de sa longue carrière. Elle invite à la résilience et à une revanche l’année prochaine comme pour cette équipe parisienne qui a confirmé qu’elle est incapable d’évoluer avec quatre joueurs à profil offensif. » En effet, ce quatuor offensif a encore une fois montré des limites dans le repli défensif.

Les notes des joueurs du PSG (Le Parisien) : Navas 4.5 – Hakimi 4, Marquinhos 6.5, Kimpembe 4.5, Nuno Mendes 3 – Danilo 4, Verratti 5.5 – Di Maria 7, Messi 4.5, Neymar 5, Mbappé 4

Le quotidien francilien revient également sur les propos tenus par le président de la FFF, Noël Le Graët, à propos de la question des droits d’image de Kylian Mbappé et sa non-participation à la dernière opération commerciale des Bleus : « S’il n’accepte pas le fonctionnement, il n’aura pas d’argent, c’est tout. Les joueurs ont 30 % de ce que donne la Fifa (…) Pour son avocate, les contrats avec les joueurs étaient soi-disant obsolètes. Ce n’est pas vrai. Mais, je le redis, ce qui me rassure, c’est l’attitude générale des joueurs. (…) Le football n’est pas un sport individuel », a déclaré le patron du football français. Un discours qui n’a pas été digéré par l’attaquant du PSG. Le joueur de 23 ans n’a pas apprécié le fait qu’on lui prête « l’unique désir de remettre en cause le système de distribution égalitaire des primes, ni qu’on le fasse passer pour un joueur qui serait téléguidé par son entourage et incapable de décider par lui-même de ses actions. » Le timing de la sortie de Noël Le Graët est également discuté alors que des rencontres entre les différentes parties étaient prévues prochainement à l’approche des matches de Ligue des Nations en juin.

De son côté, L’Equipe décrit le PSG comme étant un champion en roue libre. Après ce troisième nul consécutif concédé en Ligue 1, les Parisiens auront encore deux rencontres (Montpellier et Metz) pour terminer cette saison de la meilleure des manières. Dans un match sans ambiance, sans rythme et sans maîtrise, cette prestation des Rouge & Bleu « a été dans la lignée d’un grand nombre des prestations parisiennes cette saison où, trop rarement, le PSG aura affiché une véritable mainmise pendant quatre-vingt-dix minutes. » Malgré une avance de deux buts, le club de la capitale a concédé le nul. C’est la première fois depuis 2015 que le PSG ne s’impose pas au Parc des Princes en Ligue 1 après avoir mené de deux buts. De plus, le choix tactique de Mauricio Pochettino d’aligner quatre joueurs offensifs dès le coup d’envoi n’a pas été concluant « ni offensivement ni défensivement où le bloc s’est souvent retrouvé sur le reculoir. » En face, l’Estac a obtenu un précieux point pour son maintien en Ligue 1. Un match nul célébré par l’ensemble des joueurs et du staff au coup de sifflet final. « À croire qu’une fin de saison peut être plus belle quand on est à la bagarre pour rester en L1 que lorsque l’on est champion cinq journées avant le terme du Championnat… », conclut L’E.

Les notes des joueurs du PSG (L’Equipe) : Navas 5 – Hakimi 5, Marquinhos 7, Kimpembe 4, Nuno Mendes 3 – Di Maria 7, Danilo 5, Verratti 5, Neymar 6 – Mbappé 5, Messi 4

Le quotidien sportif précise aussi que Kylian Mbappé a été surpris par la dernière sortie médiatique du président de la FFF, Noël Le Graët. « L’attaquant parisien, qui souhaitait réagir dès samedi soir à la suite de cet entretien, s’est finalement ravisé. Pour ne pas alimenter outre mesure la polémique. Son entourage a pris le relais pour faire part de son incompréhension, plus froidement. » Il est notamment reproché au patron du football français de mettre en avant l’aspect financier. Du côté du clan du joueur, on rappelle que le champion du Monde reverse l’intégralité de ses primes chez les Bleus à des associations. « Dans le camp Mbappé, surtout, on ne digère pas que l’attaquant se retrouve dos au mur, en indiquant ‘prendre acte’ de cette potentielle décision tout en précisant qu’elle serait potentiellement sans retour en arrière. » Autre fait qui interroge Mbappé et son entourage, le timing des propos de Noël Le Graët, à quelques semaines de la Ligue des Nations.

Enfin, L’Est-Eclair revient sur le point important obtenu par l’Estac dans la course au maintien sur la pelouse du PSG. « Entre une équipe qui n’avait plus rien à gagner et une autre qui n’avait rien à perdre le temps d’une soirée, la rencontre était très ouverte. » Malgré un retard de deux buts, Troyes est parvenu à égaliser en profitant des erreurs de Nuno Mendes et Presnel Kimpembe. « Cette Estac ne lâche rien et ne s’avoue jamais vaincue quand elle est dos au mur. Elle s’apprête même à franchir un mur jamais atteint depuis 16 ans : Se maintenir en Ligue 1. Au Parc, elle a en tout cas fait un pas de plus. Un pas de géant », rapporte le quotidien régional.