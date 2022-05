Revue de Presse PSG : Mbappé, Real Madrid, Gueye…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 17 mai 2022. La lutte entre le PSG et le Real Madrid pour Kylian Mbappé, le club espagnol se montre confiant pour une arrivée du Français, les supporters s’impatientent dans ce dossier, l’affaire Idrissa Gueye prend de l’ampleur et le mercato des Féminines du PSG s’accélère.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à Kylian Mbappé, qui n’a toujours pas annoncé sa décision pour son avenir. Un futur qui devrait s’écrire au Real Madrid pour un contrat longue durée ou au PSG pour une courte prolongation de contrat. Mais l’international français a confirmé que son choix était quasiment fait et que la révélation devrait intervenir avant le rassemblement de l’Equipe de France le 28 mai prochain. « S’il a un temps (brièvement) examiné deux ou trois autres pistes, les options se résument aujourd’hui à une finale entre Paris et le Real Madrid. » Entre les deux formations, la lutte est féroce. En avance dans ce dossier après avoir tenté de l’enrôler l’été dernier, le club merengue a vu le PSG revenir peu à peu dans la course pour conserver son meilleur joueur. Si la presse espagnole a annoncé qu’un accord était bouclé entre le Real Madrid et Mbappé, le Bondynois « a informé les dirigeants du PSG et ceux du Real qu’il menait des discussions parallèles avec les deux clubs. L’idée était de poser les bases d’un accord de part et d’autre avant de faire son choix. Ces derniers jours, les discussions se poursuivaient avec les champions de France. Ce qui signifie que rien n’est encore définitif et que Paris peut toujours entretenir l’espoir, aussi mince soit-il, de rafler la mise sur le fil », précise L’E.

Ainsi, les deux projets sont scrutés minutieusement par Kylian Mbappé. Concernant le côté financier, le PSG part avec une longueur d’avance. Même si son choix ne sera pas lié qu’à une question d’argent, cet aspect ne sera pas entièrement négligé. Ainsi, grâce à son statut d’agent libre le 30 juin prochain, « il est promis à toucher à la fois une prime à la signature record et un salaire au moins doublé. » Autre donnée à prendre en compte, les droits à l’image. Sur ce plan, le Real Madrid a marqué des points en faisant quelques concessions. « Avec le PSG, le sujet est sensible aussi, notamment dans le choix des marques auquel il pourrait être associé. » Autre aspect à prendre en considération, sa place au sein du projet. Meilleur buteur du PSG lors des dernières saisons, le champion du monde 2018 a pris une nouvelle dimension depuis quelques années. Le Real Madrid souhaite faire de lui la figure de proue de l’équipe aux côté de Karim Benzema. Au PSG, l’attaquant de 23 ans est devenu le joueur numéro 1 de l’équipe de Mauricio Pochettino. De plus, les dirigeants parisiens souhaitent se montrer actifs sur le marché des transferts pour renforcer l’équipe, après les nombreux déséquilibres aperçus cette saison. Enfin, les objectifs de chaque club seront également étudiés. Au PSG, il pourrait remporter la première Ligue des champions de l’histoire du club. « Un argument qui pèse lourd dans ses doutes, d’autant qu’il pourra toujours aller au Real ensuite. » À cela s’ajoutent d’autres records à aller chercher (meilleur buteur du PSG et de L1…). Mais, le Real Madrid représente également l’un de ses rêves d’enfant. De plus, il pourrait vivre une nouvelle expérience pour remporter une Ligue des champions et le Ballon d’Or. Cependant, rejoindre une nouvelle aventure à cinq mois de la Coupe du Monde au Qatar « n’est pas dénué de risques. »

Mais dans ce dossier Kylian Mbappé, le Real Madrid reste optimiste pour un recrutement dès cet été. Le quotidien Marca affirmait notamment qu’un accord verbal existait entre le club madrilène et l’attaquant parisien. Un contrat de cinq ans avec un salaire de 25M€ net et une prime à la signature de 100M€ l’attendrait. De plus, « le Français percevrait également 60 % de ses droits d’image, l’enjeu au coeur des négociations ces dernières semaines. Un pourcentage que le Real n’a jamais accordé à un joueur. » Même si l’international français n’a pas encore dévoilé son choix, les dirigeants merengue sont persuadés que Kylian Mbappé signera chez eux. « Parce que l’attaquant a refusé plusieurs offres de prolongation pharaoniques du PSG et, malgré la pression exercée sur lui, il s’est toujours tenu à la feuille de route qu’ils lui avaient conseillé de suivre. » Certains sont d’ailleurs surpris qu’il ne cède pas aux avances des Rouge & Bleu.

Le quotidien sportif revient également sur l’affaire Idrissa Gueye. Depuis son absence de la feuille de match lors de Montpellier / PSG, le Sénégalais fait parler de lui suite à son « refus de participer à la journée de lutte contre l’homophobie pour raisons personnelles. » Une décision qui place le joueur et son club dans une position délicate. La saison passée, l’international sénégalais avait déjà manqué cette journée de la lutte contre l’homophobie en raison d’une gastro-entérite. Mais cette fois-ci, le club n’a pas tenté de le couvrir en prétextant une absence pour raison personnelle. « Le joueur regrette cette communication qui, selon lui, l’a exposé. » Depuis samedi, cette histoire a pris une nouvelle tournure avec certains politiciens qui demandent des sanctions à l’image de Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France. Cependant, Idrissa Gueye peut-il être sanctionné par les Rouge & Bleu ? « Le sujet est sensible et suivi de près par les services juridiques et des ressources humaines du PSG. Si, depuis samedi, le joueur est dans la tourmente, son employeur se retrouve par ricochet dans l’embarras, alors qu’il se mobilise contre l’homophobie et toute forme de discrimination depuis plusieurs saisons. » Reste à connaître les conséquences de cette affaire pour l’avenir d’Idrissa Gueye au PSG, dont le contrat prend fin en juin 2023.

Enfin, L’Equipe évoque le mercato chez les Féminines du PSG. Comme annoncé par RMC Sport ce lundi, Sara Däbritz, qui arrive en fin de contrat, se dirige vers l’OL. L’internationale allemande aurait signé « dans le plus grand secret » un bail avec l’Olympique Lyonnais. Un coup dur pour les Rouge & Bleu car la milieu de terrain était une cadre de l’effectif de Didier Ollé-Nicolle et devra faire face à une forte concurrence dans l’équipe rhodanienne. Cependant, le club de la capitale aurait déjà trouvé une renfort de choix en la personne de Lieke Martens (FC Barcelone). Autre piste activée par le PSG, celle menant à l’attaquante de Manchester City, Khadija Shaw. Des recrues qui pourraient potentiellement remplacer Marie-Antoinette Katoto, dont la prolongation de contrat tarde à se concrétiser.

De son côté, Le Parisien met en avant l’impatience des supporters parisiens concernant l’avenir de Kylian Mbappé. « Les suiveurs du club espèrent être fixés rapidement pour éviter un malaise ce samedi soir au Parc des Princes contre Metz », à l’occasion du dernier match de la saison. Pour certains supporters, le numéro 7 du PSG doit faire une annonce avant l’ultime rencontre de l’exercice 2021-2022 pour recevoir des applaudissements ou un bel hommage en cas de départ. « S’il reste, il faut qu’il le dise avant samedi et s’il part… il faut qu’il le dise aussi avant samedi. Et en plus tout le monde comprendrait son choix. Je ne pense pas qu’il y aura un mec au Parc qui va dire : ‘Je ne comprends pas qu’il aille au Real.’ C’est son rêve de gamin, c’est l’un des plus grands clubs du monde. Mais il faut que ce soit clair et qu’il se prenne son ovation dans les deux cas. S’il s’en va, il aura fait ce qu’il avait à faire pendant cinq ans et il mérite de partir avec les honneurs. Mais il ne faut pas qu’il gâche ce moment », a déclaré un supporters des Rouge & Bleu.

De son côté, le joueur a participé au Qatar Tour 2022 lors de la journée de lundi et a retrouvé le reste de ses coéquipiers. Pendant deux jours, « les Parisiens se sont prêtés à de multiples activités », comme la visite l’hôpital Sidra, l’Université des Sciences et technologies de Doha ou encore la clinique du sport Aspetar. En revanche, aucun moment n’était prévu pour rencontrer le propriétaire du club, l’émir Tamim ben Hamad Al Thani. La journée de lundi était consacrée aux opérations commerciales avec notamment un tournage pour l’office du tourisme. L’ancien Parisien, David Beckham, « est également venu saluer le staff et les joueurs parisiens pour un temps d’échange avec certains d’entre eux, dont Mbappé. » Après deux jours intenses, les joueurs et staff du PSG retrouveront Paris ce mardi matin.

Enfin, le quotidien francilien évoque également l’affaire Idrissa Gueye. Son refus de jouer lors de la journée de la lutte contre l’homophobie a été très critiqué, notamment par le club. Et depuis lundi, l’affaire a pris une autre tournure « pour s’inviter sur la place publique et le terrain politique » avec les interventions de Valérie Pécresse ou encore de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Si les réactions n’ont pas tardé à prendre de l’ampleur, notamment sur les réseaux sociaux, « la décision du joueur n’a en revanche pas divisé en interne. Le club s’était montré plutôt discret sur le sujet durant le week-end. » Mais 48 heures après le début de la polémique, le PSG a réagi et s’est désolidarisé du choix de son joueur. « Idrissa Gueye n’était pas dans le groupe pour des raisons individuelles et personnelles. Cette décision lui appartient. Le PSG a toujours tenu à combattre toute forme de discrimination et l’a de nouveau fait ce week-end. » En interne, le geste du joueur de 32 ans n’a pas été apprécié.

Dans l’entourage du joueur, on n’apprécie pas la tournure des évènements qui font notamment passer Idrissa Gueye pour quelqu’un d’homophobe. « Tous ceux qui le connaissent savent qu’Idrissa n’est pas homophobe. Mais plutôt quelqu’un d’ouvert sur les autres », assurent plusieurs de ses proches, comme en témoigne les nombreuses actions caritatives menées par le Sénégalais. De son côté, le principal concerné « ne comprend pas le procès d’intention qui lui est fait. S’il refuse, pour l’heure, de prendre la parole, c’est justement qu’il estime savoir qui il est et ne pas avoir à expliquer les interprétations alentour. »