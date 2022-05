Après leur large victoire sur la pelouse du Montpellier Hérault (4-0) samedi, les joueurs et le staff du PSG ont pris la direction de Doha pour le Qatar Tour 2022. Et lors de ce court voyage promotionnel de deux jours, les Parisiens sont occupés par différentes activités. À cette occasion, le coach des Rouge & Bleu – Mauricio Pochettino – a été invité à répondre à quelques questions lors d’une conférence de presse. Et le coach de 50 ans a évoqué la saison et le bilan du PSG, son avenir et l’élimination face au Real Madrid en Ligue des champions, dans des propos rapportés par RMC Sport. Extraits choisis.

Le bilan de la saison du PSG

« Ça n’est pas assez pour nous non plus car nous voulons gagner toutes les compétitions auxquelles nous participons. C’est difficile pour un club comme le Paris Saint-Germain car les objectifs sont tellement élevés (…) Mais c’est le 10e titre pour le club, ces gars écrivent l’histoire et je pense qu’ils méritent les honneurs. Il faut tenir compte de la valeur de la compétition et bien sûr toujours essayer de s’améliorer et de fixer des objectifs plus élevés. Je pense que le club est dans une bonne position, c’est seulement une question de temps pour qu’il y parvienne. »

L’élimination face au Real Madrid

« L’important est d’apprendre de cette expérience (…) Je pense que, dans l’ensemble, nous étions meilleurs que le Real Madrid mais on n’a pas pu aller plus loin. C’est le football, il faut l’accepter et essayer encore et toujours. Je pense que les joueurs ont la mentalité pour se reconstruire et recommencer. »

Va-t-il parler de son avenir avec Nasser al-Khelaïfi ?

« Je ne me rappelle pas si j’ai dit ça ou pas (en référence à son discours après le match face à Montpellier). Je crois que nous parlons toujours de l’avenir parce que c’est notre responsabilité et je suis très content d’être ici. C’est toujours notre président, notre supérieur, qui va (fixer) les dates pour parler. »