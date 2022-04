Après avoir obtenu le titre de champion de France hier soir après le nul contre Lens au Parc des Princes (1-1), le PSG peut désormais se pencher sur la saison prochaine. Il pourrait y avoir du mouvement au sein du club et également dans l’effectif. Le dossier le plus important se nomme Kylian Mbappé. En fin de contrat le 30 juin, l’attaquant (23 ans) n’a pas encore fait son choix et est toujours en réflexion. Son avenir devrait se jouer entre les Rouge & Bleu et le Real Madrid.

À l’issue du match nul contre les Lensois, Leonardo – le directeur sportif du PSG – s’est longuement confié et a évidemment parlé de l’avenir du numéro 7. Le Brésilien a expliqué que les discussions étaient constantes entre les deux parties mais que rien n’était encore décidé. Au micro de Sky Sport Italia, Leonardo a envoyé une petite pique au club madrilène. « À Madrid, ils sont sûrs depuis trois ans que Mbappé va signer au Real… Peut-être qu’ils sont trop sûrs de ça. »