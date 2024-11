Revue de Presse PSG : Nkunku, Barcola…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 11 novembre 2024. Le PSG pourrait-il se positionner sur Christopher Nkunku, en manque de temps de jeu à Chelsea ? Les différents défis qui attendent Bradley Barcola…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait le point sur l’avenir de l’ancien Parisien, Christopher Nkunku. En manque de temps de jeu à Chelsea, l’international français s’interroge sur son avenir à court terme. De quoi envisager un départ lors du mercato hivernal (du 1er janvier 2025 au 3 février) ? Depuis le début de saison, le joueur formé au PSG compte seulement une seule titularisation en Premier League, lors de la 1ère journée face à Manchester City (défaite 0-2, le 18 août). Dans ce secteur de jeu, le coach des Blues, Enzo Maresca, lui préfère régulièrement Cole Palmer, Noni Madueke, Pedro Neto, Jadon Sancho ou encore Nicolas Jackson. Il doit seulement se contenter d’entrées en jeu pour un total de 154 minutes et 10 apparitions seulement en Championnat. L’attaquant de 26 ans se console avec les matches de coupes nationales et de Ligue Europa Conférence. Et paradoxalement, Christopher Nkunku est le meilleur buteur de Chelsea cette saison toutes compétitions confondues (10 réalisations).

Une situation qui interpelle et sur laquelle s’était penchée son coach la semaine passée : « Je me sens mal pour Christo car pendant la présaison, c’était probablement notre meilleur joueur, alors qu’il jouait à son poste (en soutien de l’avant-centre ou sur une aile). Mais on est obligés de s’adapter et on a dû le mettre en pointe, tout en sachant que ce n’est pas un n°9. Mais pour trouver un équilibre d’équipe, on essaie parfois ce genre de choses. Christo est dans la même situation que Joao Felix. S’ils continuent de travailler comme ils le font, ils vont récupérer du temps de jeu en Premier League. On a besoin d’un équilibre. On ne peut pas jouer avec Joao, Cole (Palmer) et Christo. J’aimerais pouvoir les aligner tous ensemble mais vous devez aussi défendre. C’est la seule raison. »

Face à cette situation, Christopher Nkunku peut-il envisager un départ des Blues lors de la prochaine fenêtre des transferts ? D’après L’Equipe, le Français est en pleine interrogation sur son avenir, lui qui est lié au club londonien jusqu’en 2029. « Pour le moment, l’intéressé n’a pas enclenché de discussions avec son club en vue d’un éventuel mouvement, cet hiver ou l’été prochain. Mais la question va vite se poser. » Chelsea a déjà été sondé par certains clubs européens de premier plan comme Manchester United. Et est-ce que son ancien club du PSG pourrait également se positionner ? « Nkunku coche pas mal de cases du nouveau projet de la capitale : français, formé à Paris, doté d’état d’esprit collectif, polyvalent et encore jeune. L’impasse sportive dans laquelle est le joueur pourrait se transformer en opportunité. » S’il devait partir, le Titi, qui fêtera ses 27 ans le 14 novembre prochain, ne privilégierait pas un prêt et se projetterait plutôt vers un autre défi. Pour sa part, Chelsea pourrait être ouvert à un départ au vu de la concurrence accrue dans le secteur offensif.

Le quotidien sportif dévoile aussi son équipe-type de cette 11e journée de Ligue 1. Et deux Parisiens y trouvent une place après le large succès du PSG sur la pelouse de l’Angers SCO (2-4). Il s’agit de Lee Kang-In et Bradley Barcola, tous les deux auteurs d’un doublé au Stade Raymond Kopa.

L’équipe-type de la 11e journée de L1 (L’Equipe) : Léon (AJ Auxerre) – Singo (AS Monaco), Maksimovic (Montpellier HSC), Akieme (Stade de Reims) – Lee (PSG), Mukau (LOSC), Diop (OGC Nice), Fernandez-Pardo (LOSC) – G.Perrin (AJ Auxerre), Sinayoko (AJ Auxerre), Barcola (PSG) / Entraîneur : Pelissier (AJ Auxerre)

De son côté, Le Parisien fait un focus sur les différents défis de Bradley Barcola au PSG et équipe de France. Avant de rejoindre le rassemblement des Bleus ce lundi, l’attaquant parisien a confirmé son statut de meilleur buteur de Ligue 1 avec un nouveau doublé ce week-end sur la pelouse de l’Angers SCO (2-4). Pourtant, l’ailier de 22 ans n’a pas fait du titre de meilleur buteur un objectif clair et défini, préférant pour l’heure se concentrer sur l’idée d’être « plus tueur » devant le but. Pour conserver cette dynamique, « l’intéressé répète évidemment ses gammes durant les séances, mais s’impose également un peu de ‘rab’ en fin d’entraînement. » Pour s’améliorer, l’ancien Lyonnais s’est également attaché les services d’un analyste vidéo pour travailler plusieurs points, dont son efficacité. « Le double B a également travaillé son approche mentale des rencontres, dans le souci d’être le plus décisif possible. Ces éléments mis bout à bout expliquent en grande partie sa réussite du moment. Mais le garçon, qui se nourrit aussi de discrétion, ne s’amusera certainement pas, si tôt dans la saison, à afficher de quelconques ambitions personnelles quant au titre de meilleur buteur de L1. »

Mais à ce rythme, Bradley Barcola ne pourra pas se cacher longtemps, surtout qu’il a clairement franchi un cap en club. Et il devra désormais en faire de même au niveau supérieur, en Ligue des champions et en équipe de France. Avec 10 buts inscrits en 11 journées de championnat (plus deux passes décisives), le numéro 29 du PSG est aujourd’hui le joueur français le plus efficace des cinq grands championnats européens. « Il est également celui qui s’est montré le plus décisif, toutes compétitions confondues, chez les attaquants (Dembélé, Kolo Muani, Nkunku, Olise et Thuram) sélectionnés par Didier Deschamps à l’occasion de ce rassemblement de novembre », remarque LP. S’il fait partie des joueurs discrets du groupe des Bleus, l’attaquant parisien possède une personnalité appréciable. L’ailier de 22 ans doit profiter de cette trêve internationale pour surfer sur sa forme du moment et marquer encore plus les esprits en sélection, lui qui compte déjà deux réalisations depuis septembre.