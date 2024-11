Barcola : « Qu’on dise que t’es le plus fort, ça peut jouer sur ton ego et ça ne m’intéresse pas »

Devenu l’arme offensive numéro une du PSG cette saison, Bradley Barcola a connu une progression fulgurante par rapport à la saison passée. Le numéro 29 s’est longuement confié dans un entretien au Parisien.

Arrivé à l’été 2023 dans la peau d’un jeune talent en devenir, Bradley Barcola a connu une progression fulgurante en un an seulement. Pour preuve, le numéro 29 des Rouge & Bleu est actuellement meilleur buteur de Ligue 1 avec 8 réalisations. Un nouveau statut également acquis en Equipe de France, lui qui marque petit à petit des points dans l’esprit de Didier Deschamps. Dans un long entretien accordé au quotidien Le Parisien, l’ailier de 22 ans est revenu sur son évolution depuis sa signature au PSG il y a plus d’un an. Extraits choisis.

Pouvait-il penser devenir meilleur buteur de L1 quatorze mois après son arrivée ?

« Pas du tout. J’étais persuadé que c’était le bon choix de signer ici mais je ne savais pas que ça allait provoquer tout cela, et être meilleur buteur du championnat n’est pas mon objectif prioritaire. J’essaie de marquer le plus de buts, de faire des passes décisives. Mais mon objectif c’est remporter des titres. Je veux tout gagner. »

A-t-il abordé cette saison avec l’idée d’être plus décisif ?

« Oui, clairement. C’est ce qui me manquait l’année dernière. J’étais plus dans un rôle d’ailier percutant, je n’avais pas ce côté tueur. Le coach a été le premier à me le reprocher. Il m’a toujours dit que ce que je faisais, c’était très bien, mais il m’a rappelé que j’étais d’abord attaquant et ce qu’on demande à un attaquant, c’est de marquer. Il fallait que je rentre ça dans mon jeu. Si je l’intégrais, il était sûr que j’allais être un très, très bon joueur. Un déclic ? C’est surtout une question de mentalité. Cela nécessite d’être plus concentré, d’avoir cette envie de marquer et faire marquer. Il faut vraiment mettre cela en place dans sa tête pour se dire : ‘Aujourd’hui, je dois faire quelque chose !’. »

Trouve-t-il des adversaires plus attentifs face à lui ?

« Je commence à bien le voir, oui. C’était déjà le cas en fin de saison et encore plus depuis la reprise. Les équipes viennent à deux voire trois défenseurs sur mon côté, c’est beaucoup plus compliqué. Je dois apporter de la variété : percuter, faire des une-deux, utiliser les appels des autres, faire des passes longues. C’est encore plus important aujourd’hui. »

Quel conseil lui a donné Luis Enrique ?

« De jouer libéré. Quand tu arrives dans un aussi grand club, il faut toujours un peu de temps pour se lâcher à 100 %. C’est la toute première consigne qu’il m’a donnée. Je m’en souviens encore, sur ma première titularisation contre Marseille, il m’avait dit de jouer comme je sais faire, sans me prendre la tête, et c’est ce qu’il me demande encore. Moi, il me parle beaucoup, que ce soit bien ou moins bien, il est toujours là à nous donner des conseils. Il ne nous lâche pas, ça me donne énormément de confiance (…) Cette saison, on l’a plus fait sur l’aspect défensif. J’ai commencé à moins défendre, et ça lui plaisait moins. On a dû se voir deux ou trois fois sur des temps d’échange et c’est vraiment intéressant. Sur le match, on ne se rend pas compte des petits efforts qu’on peut faire pour l’équipe mais qui peuvent optimiser la performance. »

Pourquoi défend-il moins ?

« En fait, je l’ai fait sans m’en rendre compte. Lorsque le coach m’attrapait à la fin des matchs, je me disais : ‘Il exagère, j’ai défendu là, ce n’est pas possible.’ Mais le fait de le voir en vidéo m’a fait comprendre qu’il avait totalement raison. Je l’ai rajouté à ma palette et même sur le match de samedi, contre Lens, j’ai fait beaucoup d’efforts. »

Comment expliquer ses statistiques plus compliquées en LdC ?

« On a plus de difficulté à me trouver sur le terrain, j’ai moins de ballons pour faire la différence. Je dois répéter les appels pour que mes partenaires arrivent à me trouver avec les mêmes facilités qu’en championnat. C’est à moi de poursuivre mes efforts. Si je continue, ça va aller tout seul. »

Aime-t-il le nouvel engouement autour de lui ?

« Franchement, je n’y fais pas attention. Qu’on parle de moi en bien ou en mal, j’essaie de faire les mêmes choses qu’avant. Je m’entraîne tous les jours, ce n’est pas pour écouter les gens dire ‘t’es le meilleur’ ou’t’es le plus nul’. Qu’on dise que t’es le plus fort, ça peut jouer sur ton ego et ça ne m’intéresse pas. »

Arrive-t-il à faire ses courses normalement ?

« Je vais faire mes courses, tranquille, je mange au restaurant normalement avec mes amis. Je pense que c’est comme ça qu’on arrive à garder les pieds sur terre. Il ne faut pas s’arrêter de vivre. Ça me permet de rester bien dans ma tête, de croiser des supporters, de parler avec eux. C’est dans ma nature, j’essaie de rester le même, de ne pas me poser mille questions quand je sors dans la rue. »

Les critiques subies après son match face à Newcastle la saison passée

« À la fin du match, j’étais vraiment déçu. Mes parents étaient là, je me suis assis avec eux. On a parlé un petit moment et on s’est dit qu’il fallait faire mieux. Ce n’est pas possible de faire ce genre de performance au PSG. Je ne savais pas ce qui se disait sur moi, mais c’était sûr qu’il y allait avoir des critiques. Tout de suite, on s’est dit : ‘Même si tu entends des trucs, n’écoute pas. Tu sais que tu as mal joué mais prends conscience de ce qui n’a pas été, et dès le prochain match, montre-leur que tu n’es pas un petit’. »

Peut-il devenir la nouvelle icône du PSG ?

« Franchement, je ne sais pas. Je me donne à fond pour Paris mais être une icône, je n’y pense pas. Je veux simplement être le meilleur, le plus régulier possible. »