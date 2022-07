Le PSG a enfin lancé son mercato estival. Sur tous les fronts depuis son intronisation en tant que conseiller football du club, Luis Campos a étudié de nombreuses pistes pour renforcer l’effectif parisien. Pour le milieu de terrain, le club de la capitale a recruté Vitinha jusqu’en 2027. Mais d’autres recrues sont attendues dans les jours à venir. Selon plusieurs sources, les dossiers Milan Skriniar (Inter Milan), Renato Sanches (LOSC) et Gianluca Scamacca (Sassuolo) sont en bonne voie. Désormais, les champions de France doivent se mettre d’accord avec les clubs concernés, ce qui ne sera pas une mince affaire…

Rencontre PSG – Sassuolo… mais pas d’accord

Le dossier de l’attaquant italien crée le débat chez les supporters parisiens. Si beaucoup ne sont pas spécialement emballés par Scamacca, le prix de 50 millions d’euros demandé par Sassuolo crée l’incompréhension du côté des fans et suiveurs. Comme le révèle Fabrizio Romano sur son compte Twitter, le club de la capitale a rencontré les dirigeants de Sassuolo à Milan ce vendredi pour Scamacca. Le PSG a offert environ 35M€ pour le joueur. Le club italien a refusé cette proposition et continue de demander 50M€ pour son attaquant. Gianluca Di Marzio confirme la venue d’Antero Henrique à Milan et a rencontré le directeur sportif de Sassuolo, Giovanni Carnevali et Alessandro Lucci, l’agent du joueur. Comme l’explique le journaliste spécialisé dans le mercato, aucun accord n’a été trouvé pour conclure l’affaire à l’issue de cette réunion. Si les discussions ont été sereines, l’issue de cette réunion ne s’est pas terminée de manière positive. L’offre du PSG, de 30 millions d’euros + 5 de bonus, n’a pas satisfait Giovanni Carnevali, qui a « décidé de refuser » cette proposition. Maintenant, une nouvelle augmentation est attendue par les dirigeants transalpins, tandis que Sassuolo continue de demander 50 millions pour son joueur.