Jour de reprise pour certains joueurs du PSG

La semaines passée, le PSG a effectué sa première rentrée des classes avec la présence de nombreux Parisiens et notamment des sud-Américains (Marquinhos, Neymar Jr et Leo Messi entre autres). Et ce lundi, Christophe Galtier pourra voir les autres internationaux ainsi que certains jeunes effectuer leur retour au Camp des Loges. En effet, comme convenu par la nouvelle direction, les derniers internationaux retrouveront le centre d’entraînement ce lundi : Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Presnel Kimpembe, Thilo Kehrer, Danilo Pereira, Pablo Sarabia et Kylian Mbappé. À l’instar de leurs coéquipiers la semaine passée, ils effectueront dans un premier temps des tests physiques et médicaux.

Deux jeunes déjà arrivés au Camp des Loges

Comme le rapporte le journaliste de RMC Sport, Arthur Perrot, deux jeunes du PSG sont déjà arrivés au Camp des Loges : El Chadaille Bitshiabu et Nathan Bitumazala. Désormais, les derniers internationaux, dont Kylian Mbappé, sont attendus au centre Ooredoo dans les heures à venir afin de passer les traditionnels tests d’avant-saison. Un entraînement collectif est au programme aujourd’hui à partir de 16h30, qui sera supervisé par le nouvel entraîneur du PSG, Christophe Galtier, et son nouveau staff.