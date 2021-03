Le CUP va se réunir devant le Parc des Princes pour encourager les joueurs avant PSG / Lille

Depuis un an, les supporters du PSG ne peuvent plus soutenir les joueurs au Parc des Princes en raison de la crise sanitaire. Mais le Collectif Ultras Paris (CUP) continue à sa manière d’encourager les Parisiens. Alors que les joueurs de Mauricio Pochettino joueront des échéances importantes dans les jours à venir, ils pourront compter sur le soutien de leurs fervents supporters. En effet, comme le rapporte RMC Sport, les membres du CUP se réuniront aux alentours du Parc des Princes afin de soutenir les Parisiens avant le choc face au LOSC en huitième de finale de Coupe de France, programmé ce mercredi à 17h45 (France 2 et Eurosport 2). “Toujours privés d’accès au stade en raison des contraintes sanitaires, les membres du Collectif Ultras Paris (CUP) ont décidé de se réunir aux abords du Parc des Princes pour encourager les joueurs à leur arrivée en bus et leur apporter leur soutien avant ce moment charnière de la saison”, a indiqué le média sportif sur son site internet.