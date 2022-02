Signaux positifs pour Neymar en vue du Real

Touché à la cheville depuis le 28 novembre dernier, Neymar Jr est désormais lancé dans une course contre la montre afin d’être disponible face au Real Madrid le 15 février prochain. Pour l’heure, l’international brésilien a repris la course, mais pas encore les séances collectives. Et ce vendredi soir, L’Equipe a fait un petit point sur le cas du numéro 10 parisien avec quelques bonnes nouvelles à la clé.

Le quotidien sportif nous indique, via son site internet, que l’optimisme est de mise quant au retour à la compétition de Neymar dans les prochaines semaines. En effet, ce jour, comme ce jeudi, l’Auriverde a participé à un bon quart d’heure d’échauffement avec ses coéquipiers ainsi qu’à un toro avant de poursuivre son entraînement en solo avec un préparateur physique. S’il n’était pas encore prêt pour le déplacement du côté du LOSC de ce dimanche, la possibilité qu’il puisse prendre part au groupe rouge et bleu ce mardi 15 février prochain face aux Madrilènes parait de plus en plus plausible. L’Equipe nous explique, en outre, que Neymar souhaite surtout arriver à 100% pour le match retour sur la pelouse du stade Bernabeu le 9 mars.