Kehrer : « Dortmund ? Ce jour-là était extraordinaire »

Arrivé au PSG durant l’été 2018, Thilo Kehrer va jouer pendant quatre ans au PSG. Il a offert des prestations en dents de scie sans jamais réussir à devenir un titulaire indiscutable. Le défenseur central s’est remémoré ses meilleurs moments à Paris.

Thilo Kehrer a retrouvé la Ligue 1 en janvier 2024 en arrivant en prêt du côté de l’AS Monaco. Convaincu par ses performances, le club du Rocher a décidé de l’acheter définitivement auprès de West Ham. L’international allemand est l’un des cadres de Monaco et a même porté à plusieurs reprises le brassard de capitaine. Heureux en Principauté, le défenseur central est revenu sur son passage au PSG (2018-2022, 128 matches, quatre buts) dans une interview accordée à l’émission Zack en Roue Libre du Youtubeur et Steamer, Zack Nani.

Il a d’abord évoqué son intégration, lui qui est arrivé très jeune au PSG (21 ans). « Comment s’intégrer à un effectif de stars ? Juste en étant comme je suis. J’ai eu la conviction que l’on était tous des êtres humains. Même si un, c’est une grande star du foot, il a déjà réussi plein de choses, à la fin, on fait le même sport, on est des êtres humains. Après, cela s’est passé très très bien. Personnellement, c’étaient des bons mecs qui ont tous aidé pour mon intégration, qui ont montré comment les choses marchaient. Avec qui j’ai bien accroché ? Avec plein de gens. J’avais toujours une bonne relation avec Marqui, Marco Verratti, Kylian. Un des plus proches, c’était Presko Kimpembe. On va jouer en janvier contre le PSG, j’espère qu’il sera là. Ça me ferait plaisir pour lui. J’avais aussi une bonne relation avec Keylor Navas, Sergio Ramos. Avec le reste, je m’entendais bien presque avec tout le monde. Après, il y avait des mecs avec qui j’avais plus de connexion, d’affinité. »

Thilo Kehrer est également revenu sur la très belle victoire du PSG contre Liverpool au Parc des Princes en 2018. « J’ai des belles photos en tête de ce match-là. On était vraiment à un très très haut niveau. Au match aller, il nous avait battu 3-2 alors que l’on menait 2-1. Cette saison 2018-2019, Liverpool ils étaient très très costauds. C’était extraordinaire d’avoir de les avoir battu. » Thilo Kehrer a aussi évoquer le match contre le Borussia Dortmund et la communion avec les supporters avant et après le match à l’extérieur du Parc des Princes, Covid-19 oblige. « Ce jour-là était extraordinaire. Pour les matchs au Parc, on partait de l’hôtel et sur cette route à partir de Boulogne, les routes étaient blindées. Supporters, fumigènes partout. Pendant 20, 30 minutes, on passait autour des supporters, ça nous chauffait. Même à l’intérieur du bus, il y avait des fumigènes qui rentraient, ça toussait. On avait de la musique avec une enceinte. C’était Neymar qui mettait le son ? Non, Presko. Il avait mis un son de Naza : P*tain de mer**. A la fin du son, tout le bus chantait. Les coachs, les joueurs, tout le monde était en feu. On sentait l’énergie. On avait perdus 2-1 à Dortmund, ça chambrait de l’autre côté les jours avant le match, dans les médias ça parlait un peu. On était revanchards. On était sur le terrain, motivés à fond et on entendait les supporters à l’extérieur du stade. Ils étaient tous à l’extérieur, le stade était vide, mais tu entendais quand même du bruit dehors. La motivation était maximale, on était chauds. »