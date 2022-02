Ce dimanche (20h45 sur Prime Video), le PSG affronte le LOSC – au Stade Pierre Mauroy – en conclusion de la 23e journée de Ligue 1. Après une élimination frustrante en Coupe de France en début de semaine, les Rouge & Bleu voudront renouer avec la victoire face aux champions de France en titre (seulement 11e cette saison mais à trois unités de la 4e place) afin de préparer au mieux le huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid le 15 février prochain. Et à deux jours de la réception du PSG, le milieu de terrain du LOSC, Benjamin André, s’est présenté en conférence de presse. Extraits choisis.

Le LOSC toujours présent dans les grands rendez-vous

« Je suis d’accord avec vous et on va le démontrer dimanche (rires). Après, je pense qu’il y a des caractéristiques de match aussi. On est une équipe qui aime avoir de l’espace, procéder en attaques rapides et qui met beaucoup d’intensité. Donc forcément, contre des équipes qui ont la possession, qui jouent et qui laissent certains espaces, ça fait un match ouvert. Ça joue un peu notre jeu. C’est plus compliqué quand on affronte des équipes qui ont des blocs bas et où il faut trouver des solutions dans les 25 derniers mètres. C’est pour cela aussi que dans les grands rendez-vous, on est présents parce que le match est plus ouvert. »

« C’est que du positif. Jouer des grands matches et beaucoup de matches, ça veut dire qu’on est performants et que le groupe travaille bien. Tout le monde veut jouer ce genre de matches face à Paris et Chelsea. On essaye de relancer une bonne dynamique (après une défaite 0-2 face à Brest). À titre personnel, je me sens mieux en enchaînant les matches que de faire un match par semaine. Quand on est habitué à jouer tous les trois jours, on a envie de continuer, on a faim et le corps en a besoin. »

Paris n’impressionne pas beaucoup malgré son effectif. Sont-ils prenables ?

« Chaque année, on dit que c’est un Paris prenable et puis chaque année Paris est devant et joue les premiers rôles. Non, ils ont des joueurs qui sont capables à tout moment de faire la différence. Après, peut-être que collectivement il ressort une impression d’inachevé mais ça reste individuellement et à chaque poste la meilleure équipe en France et une des meilleures équipes européennes. Donc non, ça va être un match très difficile mais comme à chaque match, il faut se concentrer sur nous et sur ce qu’on doit et peut faire pour les mettre en difficulté et remporter ce match. »

Son ressenti sur la saison de Leo Messi

« Je pense que comme tout joueur qui vient de l’étranger, il a besoin d’un temps d’adaptation. On connaît le joueur, il n’y a pas de doute sur ses qualités. Après, il passe d’un championnat espagnol où il y a certainement plus d’espace à un championnat français où c’est plus physique. Mais j’ai aucun doute à ce qu’il s’adapte dans très peu de temps. »