Bradley Barcola a participé à l’entraînement collectif du PSG

Ces derniers jours, le PSG n’a pas été épargné par les blessures. Bradley Barcola, qui a expliqué être fatigué, a participé à l’entraînement à deux jours du déplacement à Lyon.

Le secteur offensif du PSG n’a pas été épargné par les blessures ces dernières semaines. Désiré Doué a été victime d’une lésion à la cuisse droite et ne reviendra pas avant plusieurs semaines, alors qu’Ousmane Dembélé est touché au mollet et manquera aussi plusieurs semaines de compétitions. Pour occuper les ailes, Luis Enrique devrait s’appuyer sur Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia.

David Boly de nouveau à l’entraînement avec les pros

Le Parisien explique qu’après avoir été ménagés pour profiter de quelques soins et d’un travail en salle, les deux attaquants du PSG étaient tous les deux de retour pour s’entraîner avec le reste de l’équipe à deux jours du déplacement à Lyon en clôture de la douzième journée de Ligue 1. Le quotidien francilien indique que David Boly, qui s’entraîne avec l’équipe première depuis quinze jours, était encore présent ce vendredi à l’entraînement. La blessure d’Hakimi pourrait lui donner l’opportunité d’intégrer le groupe lors des prochains matches. Le Parisien conclut en expliquant que les joueurs du PSG ont honoré la première convocation d’Ibrahim Mbaye avec l’équipe nationale du Sénégal en l’accueillant par une haie d’honneur au début de la séance.