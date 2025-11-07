L’arbitre de la rencontre entre Lyon et le PSG désigné

Dimanche soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Lyon en clôture de la douzième journée de Ligue 1. L’arbitre de ce choc a été dévoilé.

Avant la trêve internationale, le PSG joue un dernier match dimanche soir avec le déplacement à Lyon dans le cadre de la douzième journée de Ligue 1. Leader du championnat avec deux points d’avance sur Marseille, le club de la capitale voudra s’imposer contre le Lyonnais pour conserver sa place de leader et pourquoi pas augmenter son avance en tête. Ce choc entre le leader et le sixième du championnat sera arbitré par Monsieur Benoît Bastien.

Il arbitra le PSG pour la troisième fois de la saison

L’homme en noir de 42 ans sera assisté par Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu. Marc Bollengier officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Jérôme Brisard et Bruno Coué. Cette saison, Monsieur Bastien a arbitré à deux reprises le PSG. Lors de sa victoire sur la pelouse de Nantes lors de la première journée de Ligue 1 (0-1) et du match nul à Lille (1-1) lors de la septième journée. Il n’a pas encore arbitré une rencontre de Lyon. En neuf rencontres arbitrées cette saison, Benoît Bastien a distribué 38 cartons jaunes et trois cartons rouges. Il a également sifflé quatre penaltys.