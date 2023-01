Châteauroux / PSG – Les compositions officielles

Ce vendredi soir (21h00), beIN SPORTS 1, le PSG affronte Châteauroux dans le cadre des 32es de finale de Coupe de France. Et pour cette rencontre, Christophe Galtier procède à une large revue d’effectif.

Le PSG se doit de remonter en selle après son revers concédé sur la pelouse du RC Lens (3-1, 16e journée de Ligue 1). Cela tombe assez bien puisque les deux prochains adversaires des Rouge et Bleu apparaissent relativement modestes. Cela commence dès ce vendredi avec un déplacement du côté de Châteauroux, pensionnaire de National 1.

Sur le papier, le PSG est, bien évidemment, largement favori. Néanmoins, Christophe Galtier doit faire sans nombre de ses joueurs cadres. Neymar Jr, Kylian Mbappé, Achraf Hakimi et Lionel Messi ne figurent pas au sein du groupe parisien. À l’inverse, plusieurs titis ont été convoqués. Et trois d’entre eux sont titulaires ce vendredi soir : El Chadaille Bitshiabu, en défense, Warren Zaïre-Emery, dans l’entrejeu et Ismaël Gharbi, en attaque. Pour le reste, le coach parisien a décidé d’aligner son XI en 4-3-3. Keylor Navas gardera la cage. Juan Bernat, Marquinhos et Nordi Mukiele accompagneront le titi parisien en défense. Vitinha et Carlos Soler épauleront, eux, le natif de Montreuil au milieu de terrain. Enfin, pour ce qui est du secteur offensif, Pablo Sarabia et Ismaël Gharbi seront en soutien d’Hugo Ekitike.

La fiche de match de Châteauroux / PSG

Stade : Gaston-Petit – 32e de finale de Coupe de France – Coup d’envoi : 21h00 – Diffuseur : beIN SPORTS 1 – Arbitre : Bastien Dechepy – Assistants : Julien Haulbert et Thomas Luczynski. Quatrième arbitre Faouzi Benchabane.

Le XI de Châteauroux : Delecroix – Youssouf, Ahoussou, Ouameh, Foudra, Mbengue – Mexique, Basque, Viltard – Ntolla, Bianchini

Le XI du PSG : Navas, Bernat, Bitshiabu, Marquinhos, Mukiele – Vitinha, Zaïre-Emery, Soler – Gharbi, Ekitike, Sarabia