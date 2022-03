Avec un titre de champion de France quasiment acquis à 9 matches de la fin de la saison, le PSG doit également penser à la saison prochaine avec de gros changements en vue. Si un ménage est attendu dans l’organigramme du club, les dirigeants parisiens doivent également réfléchir aux contours de l’effectif pour la saison prochaine. Et comme trop souvent ces dernières saisons, le club de la capitale doit recruter au poste de milieu de terrain.

Et ces derniers mercatos, un nom est revenu avec insistance pour renforcer l’entrejeu des Rouge & Bleu : Paul Pogba. En fin de contrat avec Manchester United en juin prochain, l’international français va agiter la prochaine période des transferts. Et comme le rapporte Sky Sports, le PSG aura de la concurrence dans ce dossier. En effet, le média anglais indique que le Real Madrid, le FC Barcelone ainsi que deux clubs de Premier League, dont les noms n’ont pas filtré, sont intéressés par le profil du joueur de 29 ans. Les différents clubs cités « restent en contact avec les représentants de l’international français au sujet de la signature du milieu de terrain sur un transfert gratuit cet été. » Cependant, aucune offre officielle n’a encore été proposée. De plus, Paul Pogba ne serait pas fermé à l’idée de prolonger son bail avec Manchester United, toujours selon Sky Sports. Toutefois, les Red Devils n’auraient pas fait de nouvelle proposition de contrat depuis l’été dernier. Le choix du prochain coach devrait également avoir un impact sur sa décision future.

Souvent blessé ces dernières saisons, Paul Pogba a seulement participé à 23 matches toutes compétitions lors de cet exercice (1.569 minutes pour 1 but et 9 passes décisives). Longuement blessé aux ischio-jambiers entre novembre et février, l’ancien de la Juventus a manqué 14 matches avec le club mancunien.