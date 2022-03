Le PSG lance une mini-série de podcasts

Ce mercredi, le PSG a annoncé la création d’une mini-série de podcasts intitulée « Paris est magique. » Huit épisodes (d’environ 15 minutes) qui vont retracer des moments fondateurs ou anecdotiques de la vie du club depuis sa création en 1970, et qui seront présentés par l’animateur radio et supporter du PSG, Fred Musa. « chaque épisode plonge l’auditeur dans un récit immersif, enrichi par les témoignages des protagonistes de l’époque », précise le club francilien dans son communiqué. Le premier épisode sera consacré à l’ancien attaquant Toko, premier buteur du PSG en Coupe d’Europe, et est diffusé aujourd’hui (voir ici). Une version française et anglaise (avec David the host) seront disponibles. « Convaincu du succès de ce format, le Paris Saint-Germain prépare d’ores et déjà une nouvelle saison avec de nouveaux récits inédits », précise le club de la capitale.

Dans le communiqué, Jean-Martial Ribes – le Managing Director Communications du PSG – s’est exprimé sur ce format. « Nos équipes travaillent chaque jour pour proposer à nos supporters des contenus toujours plus originaux et engageants. Cette mini-série, la première du club au format podcast, a pour but de transmettre l’histoire du club aux nouvelles générations. Tout au long des 8 épisodes interviendront les protagonistes qui font et ont fait le Paris Saint-Germain. »