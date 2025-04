Talk CS – Le onze idéal du PSG et les clés du match pour se qualifier contre Aston Villa

Après s’être imposé face à Aston Villa en quart de finale aller de Ligue des champions, le PSG devra terminer le travail ce mardi à Birmingham.

J-2 avant le quart de finale retour de Ligue des champions entre le PSG et Aston Villa. Victorieux 3-1 au Parc des Princes dans la confrontation aller, la formation parisienne a pris une belle option pour les demi-finales de la compétition. Mais, il faudra terminer le travail à Villa Park ce mardi (21h). Et il faudra se méfier d’une équipe des Villans performante à domicile. Avec un onze performant au match aller, Luis Enrique doit-il conserver les mêmes joueurs ou apporter quelques retouches dans son équipe face à un adversaire qui ouvrira forcément le jeu. Quelles seront les clés pour assurer sa qualification pour le dernier carré de la compétition ? Nos journalistes, Jonathan Bensadoun et Théodore Vives, ont répondu à ces questions dans le dernier Talk Canal Supporters.

