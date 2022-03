La fin de saison du PSG va être longue jusqu’au dernier match de la saison le 21 mai. Avec 13 points d’avance en tête du championnat, le club de la capitale se dirige vers son 10e titre de champion de France de son histoire, mais n’est plus en lice dans aucune autre compétition. Et ces prochaines semaines, l’avenir de Kylian Mbappé – dont le contrat arrive à échéance le 30 juin – va cristalliser toutes les attentions. Si le joueur est toujours dans l’incertitude concernant son avenir, il pourrait éventuellement prolonger son contrat avec les Rouge & Bleu. Et selon Jérôme Rothen, une extension de bail du numéro 7 parisien est possible s’il y a une grande révolution au sein du PSG, comme il l’a expliqué dans son émission Rothen s’enflamme.

« Je pense que le très mal peut être un très mal pour un bien. Si Kylian n’a pas prolongé, ce n’est pas d’un point de vue financier, sinon il aurait déjà prolongé depuis deux ans. C’est juste parce que la structure du club, l’ambiance dans le club, ce que dégage ce club et son image, le dérangent. Alors, il ne peut pas le dire ouvertement comme ça, mais il y a des signes qui ne trompent pas. Quand Kylian te dit qu’il veut un projet sportif bien précis, il faut savoir lire entre les lignes. C’est-à-dire plus de professionnalisme, plus de combativité sur le terrain sur le terrain avec une image différente et des joueurs qui ont une conscience différente, qu’ils parlent le même langage… C’est un tout, un ensemble de choses (…) Si le PSG fait une vraie révolution, je pense que Kylian Mbappé restera. Déjà, ils sont totalement dans les clous sur la proposition qu’ils lui ont fait dernièrement avec un contrat de deux ans parce que c’est ce que Mbappé voulait au départ. Il ne voulait pas un contrat longue durée car il ne voulait pas être dans cette prison dorée (…) Je pense que ça peut jouer. Ils sont pour l’instant dans la vérité. Là, il a pris une grosse claque et tu ne te remets pas facilement d’un tel scénario et la fin de saison va être très longue. Mais à partir de là s’il y a une chance de le garder… moi je pense que ça peut s’améliorer s’il y a une grande révolution. »