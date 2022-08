Depuis son arrivée au PSG à l’été 2019, Mauro Icardi s’est montré plus que décevant. Malgré six premiers mois prometteurs sous le maillot parisien, l’Argentin de 29 ans n’a jamais réussi à retrouver son niveau et n’est pas convoqué par Christophe Galtier pour les matches du week-end. Il y a quelques jours, le coach parisien avait donné sa vision sur le cas du numéro 9 parisien : » À la fois dans l’intérêt de Mauro et aussi du club, il faut trouver le meilleur compromis possible, c’est-à-dire trouver un club où il peut exprimer ses qualités. Il n’a pas tout perdu comme ça, mais c’est vrai que ça fait deux ans que c’est difficile. À un certain moment, le fait de changer de lieu, d’endroit ou de retrouver un endroit plus favorable permet de relancer une carrière. » Ainsi, sans surprise, le numéro 9 du PSG est invité à se trouver une porte de sortie avant le 1er septembre. Et ces dernières heures, un vif intérêt de Galatasaray est apparu dans la presse. Et selon certaines sources, le joueur – sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG – ne serait pas insensible à une aventure en Turquie sous la forme d’un prêt.

Le PSG veut inclure une option d’achat dans le prêt

Et selon les dernières informations de la Repubblica, rapportées par le journaliste Guillaume Maillard-Pacini – une nouvelle étape a été franchie dans ce dossier. En effet, comme le rapporte le média transalpin, Mauro Icardi a réussi à se mettre d’accord avec le club stambouliote. Désormais, il ne manquerait plus que le feu vert du PSG pour finaliser cette opération. De son côté, le Corriere della Sera confirme que Mauro Icardi a accepté de rejoindre Galatasaray. Cependant, le board des Rouge & Bleu voudrait inclure une option d’achat dans le prêt de son Argentin. De plus, le club parisien devrait prendre en charge une partie du salaire du joueur. De même qu’avec Ander Herrera et Leandro Paredes, le PSG discute pour trouver une porte de sortie à Mauro Icardi.

[MAJ 11h30] En France, RMC Sport rapporte aussi que Galatasaray a fait une offre au PSG pour s’attacher les services du natif de Rosario. Le joueur est favorable à une arrivée à Istanbul mais il reste encore quelques détails contractuels à régler. En effet, « le buteur souhaite toujours une compensation financière », rapporte le média sportif. De son côté, le club stambouliote négocie avec le PSG pour un prêt du joueur. Cependant, le board parisien souhaiterait inclure une option d’achat dans ce deal, précise RMC sur son site internet.