LdC – Avant de recevoir le PSG, Aston Villa s’impose en Premier League

Opposé à la lanterne rouge de la Premier League, Southampton, Aston Villa s’est largement imposé (0-3) grâce à une deuxième période de meilleur calibre.

Si le PSG est exempté de match ce week-end afin de préparer au mieux son quart de finale de Ligue des champions, son adversaire, Aston Villa, disputait la 32e journée de Premier League ce samedi après-midi. Toujours à la lutte pour une qualification à la prochaine Ligue des champions, les Villans se déplaçaient sur la pelouse de la lanterne rouge, Southampton, condamnée à la relégation en fin de saison (10 points en 32 journées).

Marco Asensio rate deux penalties

Avec une équipe remaniée (quatre changements par rapport à la défaite face au PSG mercredi : Pau Torres, Lucas Digne, Boubakar Kamara et John McGinn ont laissé leur place à Tyrone Mings, Ian Maatsen, André Onana et Marco Asensio), Aston Villa a eu du mal à venir à bout des Saints. Dans une première période très pauvre, la formation d’Unai Emery a fait preuve de trop d’imprécisions, de déchets techniques et d’imagination pour espérer tromper la faible défense de la lanterne rouge. Il a fallu attendre les vingt dernières minutes du match pour voir les Villans faire la différence dans cette rencontre grâce aux coaching gagnants, avec les entrées de Ollie Watkins et Donyell Malen. En effet, les deux remplaçants ont délivré leur équipe. L’international anglais a été à la réception d’une belle ouverture de Youri Tielemans pour ouvrir le score (0-1, 72e). Dans la foulée, la recrue hivernale a doublé la mise (0-2, 79e). Titulaire juste derrière l’attaquant de pointe, Marco Asensio a manqué deux penalties dans cette rencontre (69e, 90’+4). Sur le deuxième raté du joueur prêté par le PSG, John McGinn a bien suivi pour donner un score plus large à son équipe (0-3, 90’+4). Malgré sa domination, ce large succès ne rassure pas à J-3 de la réception du PSG en quart de finale retour de Ligue des champions à Villa Park. En revanche, elle permet à Aston Villa d’occuper la 5e place de Premier League, à trois points du podium.

Le XI d’Aston Villa : E.Martinez (c) – Cash (Garcia, 84e), Konsa, Mings, Maatsen – Onana (Kamara, 89e), Tielemans – Rogers (Mcginn, 85e), Asensio, Ramsey (Malen, 65e) – Rashford (Watkins, 65e)

