Mendes : « Luis Enrique a le don pour parler aux joueurs »

Nuno Mendes est l’un des meilleurs joueurs du PSG cette saison. Avant le quart de finale de la Ligue des champions, l’international portugais s’est confié.

Mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG reçoit – au Parc des Princes – Aston Villa en quart de finale aller de la Ligue des champions. Face aux Anglais, Nuno Mendes devrait être titulaire dans le couloir gauche de la défense des Rouge & Bleu. Titulaire indiscutable cette saison (36 matches toutes compétitions confondues, trois buts, quatre passes décisives), l’international portugais est l’un des meilleurs joueurs parisiens de cet exercice 2024-2025. Deux jours avant d’affronter les Villans en quart de finale aller de la Ligue des champions, le latéral gauche s’est confié à PSG TV.

Sa performance lors de la double confrontation contre Liverpool

« C’est vrai que sur le plan personnel, j’ai réalisé deux bons matches. Mais ce n’était que deux matches… Je pense qu’on ne peut pas s’arrêter à cela, surtout quand on veut rester au plus haut niveau. Je veux être jugé sur des saisons complètes, parce qu’il faut travailler dur et sans relâche pour mériter les éloges. Bien sûr, les rencontres de Champions League vous permettent de grandir parce qu’on joue face à des adversaires de très haut niveau qui peuvent profiter de la moindre petite erreur. Et j’essaye de m’améliorer à chaque entraînement et à chaque match. »

L’impact de Luis Enrique sur son évolution

« Il est un très grand entraîneur. Il nous aide au quotidien, il comprend les joueurs parce qu’il en était encore un il n’y a pas si longtemps. Il a le don pour parler aux joueurs, pour leur expliquer ce qu’il faut faire et comment jouer. Il est strict, dans le bon sens du terme, et c’est une bonne chose parce que nous avons besoin d’un cadre pour savoir ce qu’il faut faire et ne pas faire. Il joue parfaitement son rôle de coach et depuis son arrivée à Paris, il fait tout son possible pour aider les joueurs à devenir meilleurs. Et aussi trouver les petits détails qui font une grande différence pendant un match. »

A voir aussi : Nuno Mendes : « J’ai toujours dit à mon agent que je voulais jouer au PSG un jour »

Le nombre important de joueurs portugais au PSG

« Nous sommes très proches, que ce soit ici au Campus, sur le terrain, et même en dehors, dans la vie de tous les jours. Je pense qu’il est important de pouvoir partager des moments comme ça quand on est dans une équipe. Je crois que cela renforce non seulement notre amitié, mais aussi l’esprit d’équipe. Et c’est quelque chose de très important selon moi. »

Une équipe jeune et avec un fort potentiel

« Le PSG veut tout simplement faire de ses joueurs de très grands joueurs. Qui sont prêts à jouer au plus haut niveau. C’est le projet du club, et je pense que l’équipe l’a bien compris. Et le club travaille très bien en ce sens. Et nous sommes très heureux, nous sommes une équipe jeune qui a de grandes ambitions. Nous tirons tous dans le même sens et nous sommes sur la bonne voie pour accomplir de grandes choses. »