Live – L’entraînement du PSG avant Nantes

Le PSG va enfin retrouver la compétition avec la réception de Nantes – au Parc des Princes – samedi après-midi (17 heures, Prime Video) dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, les joueurs parisiens vont s’entraîner une dernière fois ce matin. Une séance qui est à suivre ici à partir de 11 heures. On pourra ainsi voir si Presnel Kimpembe, Marco Verratti et Sergio Ramos s’entraînent toujours avec le groupe et faire un point sur le groupe qui affrontera les Nantais.