LOSC / PSG : Yigal Frid arbitre du Trophée des Champions

Ce dimanche à 20 heures (sur Amazon Prime Vidéo), le premier match officiel de la saison opposera le LOSC au PSG à Tel-Aviv, dans le cadre du Trophée des Champions. Et à moins d’une semaine de ce match, la LFP a désigné les arbitres de cette rencontre.

Cette affiche entre Lillois et Parisiens sera arbitrée par l’Israélien, Yigal Frid. Il sera assisté par ses compatriotes David Elias Bitton et Sagy Metzamber. Gal Leibovitz sera le quatrième arbitre. Enfin, David Fuxman et Ziv Adler officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo.