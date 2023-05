Luis Campos cible une pépite du FC Barcelone

En plein chantier pour constituer la nouvelle équipe de la saison prochaine, Luis Campos est très actif ces derniers jours. Que ce soit pour Manuel Ugarte ou encore Lucas Hernandez, mais aussi pour l’avenir. Malgré l’efficacité du centre de formation parisien pour produire des nouvelles pépites, Luis Campos veut aussi se servir ailleurs. Et il a déjà une cible en tête qui vient tout droit du FC Barcelone.

Un des plus grands talents de l’académie catalane

Ce n’est plus une surprise, de plus en plus de jeunes quittent le centre de formation du FC Barcelone. C’est le cas de Juan Hernàndez, ailier gauche de 15 ans. En fin de contrat en juin prochain, le joueur se dirigerait vers la sortie. Considéré comme l’un des plus grands talents de l’académie catalane, l’attaquant qui évolue en U17 avec la sélection espagnole envisagerait son avenir ailleurs. Selon les informations du média espagnol Relevo, le PSG s’intéresse au profil du joueur. Rapide sur son couloir gauche et très à l’aise avec le ballon, le joueur plaît à Paris. Le club de la capitale est d’ailleurs en contact régulier avec lui. L’objectif est de boucler l’opération dans les prochaines semaines.

