Dimanche après midi, les U19 du PSG disputeront une rencontre importante face à l’OM lors des demi-finales du Championnat National U19. L’occasion pour Zoumana Camara d’évoquer ce sprint final de la saison.

Après une victoire renversante face à l’Angers SCO (3-2) lors du tour précédent, les U19 du PSG affronteront ce dimanche (à 16h et à suivre en direct et en intégralité sur psg.fr) l’Olympique de Marseille au Stade de la Source d’Orléans à l’occasion des demi-finales du Championnat National U19. Et avant cette rencontre, le coach Zoumana Camara, qui a récemment prolongé son contrat, s’est exprimé sur cette saison des U19, dans un entretien au site officiel du club.

La demi-finale face à l’OM

« Ils se sont donnés la chance et l’opportunité de jouer un tel match, par leur travail. Je leur ai dit, à la fin de saison, les play-off c’est tous les week-ends, quart de finale, demi-finale et la finale … donnez-vous la chance, faites tout, mettez tout en œuvre chaque semaine pour continuer et pousser à la semaine d’après, pour aller le plus loin possible. Ils ont tout donné pour en arriver là, et c’est tout à leur honneur. Maintenant, il faudra bien préparer ce match, dans la sérénité, dans le calme pour arriver dimanche, prêts à jouer cette belle affiche. »

Comment le groupe appréhende-t-il ce sprint final

« Ce sont des jeunes joueurs qu’on essaie de préparer pour le plus haut niveau. Certes, le résultat et la gagne ne sont pas primordiaux, mais ça en fait aussi partie. Cette culture de la gagne doit être ancrée en eux, et ils doivent l’avoir dès maintenant. J’ai fixé un challenge, si on gagnait tous nos matches et qu’on battait nos adversaires directs, on leur passait devant, et c’est ce qu’on a réussi à faire. En tant qu’entraîneur, si tu fais des choses auxquelles tu ne crois pas, les joueurs le sentent. Il faut être habité et persuadé de quelque chose si on veut le transmettre. »

Les nombreux talents présents au centre de formation

« Il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas de la catégorie. S’ils arrivent à montrer en U17 qu’ils sont au-dessus, et qu’en venant en U19, ils affichent ces qualités et ces aptitudes, ils méritent et ils jouent. C’est aussi la preuve que les joueurs font preuve de maturité beaucoup plus tôt, et ils sont beaucoup plus précoces que les années d’avant, et ça c’est une bonne chose pour eux. Après, il faudra être vigilant à ce qu’il n’y ait pas de lassitude dans cette catégorie pour qu’ils continuent à progresser, car il y a encore une marge de progression. C’est aussi à nous d’être exigeant avec eux, parce qu’ils ont des axes d’amélioration. Une chose est sûre, il y a trois, quatre ou cinq joueurs qui montrent des choses très intéressantes, et qui j’espère continueront à confirmer la saison prochaine. »

Sa prolongation de contrat au PSG

« La direction s’est manifestée tôt avant la fin de saison pour que je prolonge. C’est déjà un signe qu’ils ont confiance en mon travail, et qu’ils sont plutôt satisfaits. Quand on ressent cette confiance, c’est quelque chose d’agréable. Je me sens investi et je prends ça avec une grande responsabilité. Il n’y a pas d’équipe réserve, donc les U19 c’est un peu l’équipe numéro 2 dans laquelle les pros viennent piocher. Je me plais dans ce travail, dans ce que je fais, je suis dans la transmission et en même temps dans l’apprentissage. Je suis content du travail d’équipe, du travail au quotidien avec les joueurs. Quelque part, le club m’a beaucoup donné, et moi j’essaye de lui rendre. »