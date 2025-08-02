Lucas Chevalier titulaire avec Lille contre Dortmund

Alors qu’on annonce son arrivée au PSG proche d’être officialisée, Lucas Chevalier était titulaire lors du match amical entre Lille et le Borussia Dortmund ce samedi.

Le PSG pourrait changer de gardien titulaire lors de la saison 2025-2026. Gianluigi Donnarumma, encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le club de la capitale, n’a pas encore trouvé d’accord pour prolonger son contrat. Ne souhaitant pas voir leur gardien partir libre dans un an, les dirigeants parisiens lui ont fait comprendre que soit il acceptait la prolongation de contrat, soit il devait se trouver une porte de sortie. Dans l’impasse avec l’international italien, le PSG a rouvert le dossier Lucas Chevalier et a trouvé un accord avec le gardien de Lille pour un futur contrat de cinq ans. Les deux seraient même proches de trouver un accord pour le transfert de l’international français, qui poursuit sa préparation avec les Nordistes avant de potentiellement rejoindre le PSG.

Il n’a joué que 45 minutes

Ce samedi après-midi, Lille affrontait le Borussia Dortmund pour l’un de ses derniers matches de préparation. En instance de départ au PSG, Lucas Chevalier était bien titulaire lors de cette rencontre amicale. Le gardien a participé à la première période de la rencontre avant d’être remplacé en deuxième période par Bodart, dans le cadre du large turnover de Bruno Genesio lors de ce match de préparation. Il a encaissé deux buts. L’un sur un corner et l’autre sur un penalty. Le LOSC s’est finalement incliné (3-2) avec un but de l’ancien joueur du PSG, Thomas Meunier.