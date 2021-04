Nouveau rendez-vous Twitch/PSG à 10 heures

Ce mercredi 14 avril 2021, tout supporter du PSG exulte, a le coeur léger et se projette sur l’avenir en le souhaitant radieux pour les Rouge & Bleu. Après cette qualification historique, retrouvons-nous. A 10h00 nous vous donnons rendez-vous pour un Twitch, avec une revue de presse française et allemande, et pour se demander : Éliminer CE Bayern, est-ce LE plus grand exploit de l’histoire du PSG ? Pour participer aux chat/débats LIVE rendez vous ici : https://www.twitch.tv/canalsupporters