Bitton : “Tout le monde au PSG a été à la hauteur de l’enjeu”

La tête dans les étoiles, la famille PSG espère que le rêve devienne réalité, que le club de la capitale atteigne le toit de l’Europe. L’histoire est-elle en marche ? Le chroniqueur de France Bleu Paris Stéphane Bitton estime qu’en tout cas elle est belle.

“Le PSG est en train d’écrire une belle histoire. Après le Barça de Messi, Griezmann et Dembélé, Paris a éliminé le Bayern, tenant du titre et réputé comme étant la meilleure équipe du monde. Hier, on a eu un match miroir (inverse) de l’aller, mais le PSG a assuré l’essentiel, la qualification. La performance de l’aller était un vrai exploit. Il n’y a pas de petit Bayern. Hier soir, tout le monde a été à la hauteur de l’enjeu. A l’image d’un Colin Dagba, d’un Danilo Pereira, d’un Idrissa Gueye absolument énorme au milieu de terrain. Des garçons pas toujours dans la lumière mais qui ont répondu présent hier. Et puis, il y a le duo Neymar-Mbappé. On ne sait pas ce que ça donnera en demi-finale, mais si le PSG doit s’imposer ce sera avec ces deux là. Ils sont d’un niveau mondial et permet au PSG de faire la différence. Il faut quand même rappeler qu’hier Marquinhos et Verratti étaient absents. Ce n’est pas rien. Ils font partie de la colonne vertébrale. Cela prouve que cette équipe a de la réserve. Le PSG nous a régalé, nous a fait souffrir, mais au final, quel kif !“, a lancé Stéphane Bitton sur les ondes ce matin. “Maintenant il faut revenir aux basses besognes, avec la Ligue 1. Rien n’est gagné, rien n’est perdu.”