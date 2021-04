Dimanche après-midi (15 heures), les Féminines du PSG affrontent le FC Barcelone en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Sandra Paños, gardienne du club blaugrana, s’attend à un match difficile contre les Parisiennes. “Surpris par la victoire du PSG contre Lyon ? Nous n’avons pas été surpris. Le PSG a mieux joué que Lyon lors de la rencontre. Bien qu’il soit évident que Lyon a des joueuses qui, lorsqu’ils s’approchent de la zone, peuvent vous faire beaucoup de dégâts. Mais dans le premier match peut-être que le PSG méritait aussi de gagner. Le PSG a des joueuses très rapides qui aiment le jeu direct, des qualités que l’on ne trouve pas au niveau espagnol. Et il a une super équipe, même si en Ligue des champions, il n’utilise que 12 ou 13 joueurs et en ce sens nous avons plus de ressources, estime Sandra Paños pour BeIN Sports. Nous voulons continuer à jouer avec notre style et lors du match aller des quarts de finale contre Manchester City, nous avons pu le faire. Espérons que nous pourrons le répéter en demi-finale. Nous savons que le PSG est un rival avec beaucoup d’expérience en Ligue des champions. Pas de pression, il faut sortir et profiter. C’est le football, il faut en profiter et croire en ce que l’on sait faire.“