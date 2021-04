Sabrina Delannoy a joué pendant douze ans au sein du PSG (2005-2017). Elle a également été capitaine de la section féminine du PSG. Cette dernière a pris sa retraite en 2017 à l’issue de la finale perdue de l’UEFA Women’s Champions League contre Lyon (0-0, 7 t.a.b à 6). Actuelle directrice adjointe de la Fondation du PSG, L’ancienne défenseure centrale (34 ans) s’est penchée sur la demi-finale d’UEFA Women’s Champions League des Parisiennes contre le FC Barcelone. “On peut penser que la route est toute tracée pour aller au bout parce qu’elles ont sorti les favorites. Mais il faut se méfier de Barcelone, qui est une équipe un peu à notre image, qui a beaucoup progressé et qui continue de le faire. Il y a un beau fond de jeu, elles sont dangereuses et vont hausser leur niveau, tempère Delannoy pour PSG TV. Ce sera un match très technique, il faut s’attendre à une rencontre de haut niveau.“

Sabrina Delannoy qui est également revenu sur la brillante qualification des Parisiennes contre Lyon. “Après le match aller, on avait un petit sentiment de frustration. Lyon était reparti avec la victoire mais on a senti que Paris méritait largement mieux. Puis les 5 premières minutes du match retour sont compliquées, Lyon met beaucoup d’intensité, mais malgré le but, Paris se réveille et hausse son niveau de jeu. Il y a eu beaucoup de suspense, et le dénouement heureux nous permet de profiter pleinement.“

La dirigeante de la Fondation a également posé son regard sur le groupe. “Je pense que c’est un groupe qui arrive à maturité, et qui a appris de ces échecs. C’est un groupe homogène, avec un vrai beau fond de jeu, peut-être quelque chose qui lui manquait avant. On voit que le groupe continue de progresser et à s’enrichir des expériences, c’est une bonne recette.“