En tête de la D1 Arkema avec quatre points d’avance sur Lyon – qui a un match en moins – les Féminine du PSG peuvent compter sur une défense de fer, la meilleure du championnat avec seulement deux buts encaissés en 17 rencontres. Irene Paredes – la capitaine parisienne – n’est pas étrangère dans ces statistiques défensives. Elle peut se montrer également décisive en attaque avec notamment un doublé contre Montpellier (0-3) lors de la dernière journée de D1 Arkema. Des performances qui lui permettent d’être nommé pour le titre de meilleure joueuse du mois de mars du championnat. Elle est en concurrence avec l’attaquante de Reims, Melissa Herrera, et l’attaquante Lyonnaise, Melvine Malard. Les votes sont ouverts depuis ce mercredi et fermeront dimanche.. Pour voter pour Irene Paredes, trois solutions : Facebook, Instagram et twitter.