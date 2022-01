Le nom de Georginio Wijnaldum est revenu dans l’actualité mercato du PSG hier avec des informations contradictoires. Du côté de l’Angleterre, via Sky Sport, on explique que le milieu de terrain ne serait pas contre revenir en Premier League cet hiver – sous la forme d’un prêt – afin de jouer plus régulièrement. Mais du côté de Saber Desfarges – journaliste Prime Video – on indique que l‘ancien Red ne veut pas entendre parler d’un départ cet hiver. Il veut retourner sa situation et conclure de la meilleure façon possible cette saison.

Interrogé sur l’avenir de Georginio Wijnaldum, Ian Wright – légende du football anglais et d’Arsenal – a expliqué qu’il verrait bien l’international néerlandais chez les Gunners. « J’ai vu le nom de Wijnaldum. Une signature en prêt du PSG, ce serait génial. Quelqu’un comme ça au milieu de terrain, avec cette expérience… Il a gagné la Premier League. Juste pour aider les jeunes et pour que ça continue« , s’enflamme Wright dans l’émission The Kelly and Wrighty Show.