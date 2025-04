Prêté par le PSG à West Ham, Carlos Soler évoque son avenir

Pas dans les plans de Luis Enrique, Carlos Soler a été prêté à West Ham l’été dernier. L’international espagnol indique ne pas connaître son avenir.

Arrivé au PSG durant l’été 2022, Carlos Soler n’a jamais réussi à s’imposer, que ce soit sous Christophe Galtier ou avec Luis Enrique. L’été dernier, sachant qu’il allait avoir très peu de temps de jeu avec les Rouge & Bleu, il a accepté d’écouter les offres pour quitter le club de la capitale. Et il a rejoint West Ham sous la forme d’un prêt avec une option d’achat. À Londres, il a participé à 26 matches toutes compétitions confondues (1180 minutes de temps de jeu, 13 titularisations, un but et une passe décisive). Alors que les Hammers semblaient dans un premier temps se l’offrir définitivement, ils auraient changé d’avis. Dans une interview accordée à Relevo, Carlos Soler a évoqué son avenir. « Ils ne m’ont rien dit sur le fait de savoir si je resterais l’année prochaine ou si je pourrais partir. Pour l’instant, la seule chose dont je suis sûr aujourd’hui, c’est que je suis à West Ham et qu’il me reste encore deux ans de contrat au PSG. À partir de là, profitons de ces deux ou trois mois qui nous restent. »

A voir aussi : Mercato PSG – Un nouveau prêt à venir pour Carlos Soler ?

« Personne ne m’a poussé vers la sortie, mais je voulais avoir du temps et de la confiance »

Dans cette interview, le joueur, qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le PSG, a également évoqué son départ du PSG l’été dernier. « Eh bien, je voulais quitter Paris. Personne ne m’a poussé vers la sortie, mais je voulais avoir du temps et de la confiance, me sentir vraiment important. C’est vrai que j’ai eu d’autres pistes durant l’été, mais Lopetegui, qui était entraîneur à cette époque, m’a appelé. J’étais très enthousiasmé par cet appel. De plus, il y avait la possibilité de jouer en Premier League. Je ne sais pas si c’est la meilleure ligue, mais je l’ai toujours aimé et c’est l’une des meilleures ligues du monde avec beaucoup de compétitivité. Ensuite, nous pouvons parler de beaucoup de choses sur ce qui s’est passé après coup, sur le fait qu’ils ont licencié Lopetegui et le directeur sportif qui avait parié sur moi, mais cela ne veut pas dire que je ne suis pas content.«