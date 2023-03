le Stade Rennais se déplace sur la pelouse du Parc des Princes ce dimanche soir (17h00, 28e journée de Ligue 1). L’occasion pour certains joueurs du PSG de se mettre en valeur, à l’image de Warren Zaïre-Emery.

Il ne reste donc plus que onze rencontres avant que le PSG ne clôture son exercice 2022-2023. Il sera alors temps de faire les bilans et nul doute qu’ils ne seront pas vraiment positifs. Néanmoins, plusieurs points seront encore intéressants à observer, hormis la course vers le titre bien évidemment. Mais dans ce cas précis, les Rouge et Bleu, avec dix points d’avance, on quasiment boucler l’affaire.

Warren Zaïre-Emery doit confirmer

Et dans les points intéressants qu’il faudra scruter avec attention se trouve un certain Warren Zaïre-Emery. Le milieu de terrain, qui vient tout juste de fêter ses 17 ans, devrait d’ailleurs débuter ce dimanche face à Rennes au sein de l’entrejeu parisien en marge de la 28e journée de Ligue 1. Une belle opportunité pour un titi qui doit confirmer ses bonnes prédispositions, a estimé Vikash Dhorasoo sur le plateau de La Chaîne L’Équipe ce jour: « Je vois le PSG s’imposer face à Rennes. Et puis, c’est également le moment pour certains joueurs de confirmer. je pense à Warren Zaïre-Emery. Il doit confirmer, montrer qu’il a le niveau pour jouer au PSG. Pour le moment, on le juge forcément beaucoup sur sa jeunesse. »