Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 27 janvier 2023. Une tentative pour recruter Milan Skriniar en fin de mercato ? Malcom piste explorée, Rayan Cherki bonne ou mauvaise idée, la visite du nouveau centre d’entraînement à Poissy.

Dans son édition du jour, L’Equipe fait le point sur l’un des dossiers mercato du PSG. Comme lors du mercato estival, le club parisien est tenté par le recrutement de Milan Skriniar. À cinq mois de la fin de son contrat, l’international slovaque a décidé de ne pas prolonger son bail avec l’Inter Milan. Et avant la fermeture du marché hivernal le 31 janvier, le board parisien « étudie toujours la possibilité de formuler une offre » pour le recrutement du défenseur de 27 ans. Cible prioritaire des Rouge & Bleu en défense centrale, Milan Skriniar a déjà un accord contractuel avec le PSG depuis quelques semaines. Même si les négociations n’avaient pas abouti l’été dernier, les dirigeants parisiens « ont gardé le fil, au point d’obtenir l’accord du joueur pour l’été prochain. Tous les éléments contractuels ont été calés », précise L’E. Mais désormais, une fenêtre de tir existe pour une arrivée dès cet hiver, même si la priorité reste l’arrivée d’un nouveau renfort offensif après le départ de Pablo Sarabia à Wolverhampton.

Si l’arrivée du Slovaque semblait dans un premier temps impossible pour les dirigeants en raison des contraintes du fair-play financier, les différentes parties « ont depuis multiplié les échanges pour déterminer leurs possibilités de construire un deal de toute fin de mercato pour le défenseur. » De son côté, l’entourage de Milan Skriniar ne verrait pas d’un mauvais oeil une arrivée dans les jours à venir. Le board du PSG juge qu’une arrivée du joueur des Nerazzurri sera difficile mais pas impossible et « la perspective de lancer une offensive sur le défenseur n’est aujourd’hui pas écartée totalement. » Reste désormais à connaître le prix demandé par l’Inter Milan. De sources italiennes, le club milanais demanderait entre 20-25M€ pour lâcher le défenseur dès cet hiver.

Le quotidien sportif se penche sur l’un des profils en attaque pour remplacer Pablo Sarabia. Ce jeudi, des médias espagnols avaient affirmé que l’attaquant du Zenith Saint-Pétersbourg, Malcom (25 ans), avait été proposé au PSG. Mais la réalité est différente, rapporte L’Equipe. « Luis Campos a vraiment étudié la piste il y a plusieurs semaines avant de la mettre en stand-by » dans le but d’avancer sur le dossier Rayan Cherki (OL). Joint, l’entourage du Brésilien dément un quelconque intérêt des champions de France et dénonce des fake news. Pourtant, à Paris, « on reconnaît un intérêt pour ce dossier, sans préciser s’il s’agit toujours d’une piste active. »

De son côté, Le Parisien se demande si le possible recrutement de Rayan Cherki (19 ans) est une bonne ou mauvaise idée. Afin de compenser le départ de Pablo Sarabia, les dirigeants parisiens ont ciblé la jeune promesse de l’Olympique Lyonnais, dont le contrat prend fin en juin 2024 (avec une option pour une année supplémentaire). Pour le moment, les Gones ne sont pas ouverts à un départ de leur jeune, mais « Luis Campos n’a pas dit son dernier mot même si aucun contact n’avait encore été pris ce jeudi 26 janvier après-midi, ni avec le joueur, ni avec son entourage », précise LP. Une première offre a été formulée le week-end dernier, sans que les détails n’aient filtré. L’attaquant de 19 ans coche de nombreuses cases avec un profil que Christophe Galtier ne possède pas dans son effectif, excepté le jeune Ismaël Gharbi, « à savoir ce joueur percutant, dribbleur et créatif susceptible d’évoluer en soutien de l’attaquant ou sur le côté droit, en fonction des options tactiques choisies par l’entraîneur. » Identifié comme un gros potentiel de la formation lyonnaise, Rayan Cherki a pourtant du mal à confirmer les promesses placées en lui. Et en cas d’arrivée dans la capitale française, le jeune lyonnais devrait se contenter d’un faible temps de jeu derrière le trio offensif Messi-Neymar-Mbappé. Le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, a réagi à cette rumeur et confirme que le joueur va rester à l’Olympique Lyonnais cet hiver malgré l’intérêt du PSG. L’entraîneur Laurent Blanc est sur la même longueur d’onde et « a exprimé son désir de le conserver, et l’a encore fait savoir à ses dirigeants récemment. »

Enfin, le quotidien francilien revient sur la visite des joueurs du PSG dans le futur centre d’entraînement. En effet, ce jeudi, les Rouge & Bleu (staff et joueurs) ont visité le chantier et ont pu « se projeter dans ce qui sera leur nouveau centre d’entraînement du côté de Poissy. » Accompagnés du président Nasser al-Khelaïfi, les Parisiens ont pu faire le tour des bâtiments qu’ils côtoieront quotidiennement à partir du début de la saison 2023-2024. Avec l’arrivée de ce nouveau Training Center, le PSG entrera dans une autre dimension avec un campus qui s’étendra sur 74 hectares. « De quoi, notamment, réserver aux pros un bâtiment de 10 000 m2, accueillir la bagatelle de 17 terrains et laisser place à quelques 43 chambres de luxe pour les rassemblements d’avant match », détaille Le Parisien. Le président des Rouge & Bleu a profité de l’occasion pour exprimer sa fierté face à ce projet qui est sur le point de voir le jour : « L’ouverture du nouveau Campus PSG confirme nos ambitions pour le futur du Club. Nous l’avons voulu moderne, à la pointe du professionnalisme, tourné vers la performance et l’excellence. Avec ce nouveau centre, le PSG renforce sa position parmi les plus grands clubs sportifs du monde pour les décennies à venir. »